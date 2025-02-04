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Posted 4 февраля, 08:35

Published 4 февраля, 08:35

Modified 4 февраля, 08:37

Updated 4 февраля, 08:37

Участники СВО из Прикамья погасили долги по алиментам на 187 миллионов рублей

Участники СВО из Прикамья погасили долги по алиментам на 187 миллионов рублей

4 февраля 2025, 08:35
Фото: 1MI.
Контракт для несения службы в зоне СВО заключили более тысячи должников по алиментам.

За прошлый, 2024 год, правом на приостановление исполнительных производств воспользовалось 5 063 участников специальной военной операции из Пермского края, сообщают в региональном главке ФССП.

Однако, приставы напоминают, что взыскание долгов по алиментов для участников не прекращается. Данная категория должников не имеет права на приостановление исполнительных производств. На сегодняшний день в зоне боевых действий находятся 1 163 жителя Пермского края, обязанных к уплате алиментов. После заключения контрактов они вернули своим детям долги на общую сумму свыше 187 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в рамках изменений, внесенных в действующее законодательство в 2024 году, судебные приставы прекратили 303 исполнительных производства по кредитным обязательствам на сумму около 25 млн рублей в отношении 118 участников специальной военной операции из Пермского края. Производства по взысканию долгов по кредитам, согласно поправок в федеральный закон, прекращается для тех, кто с 1 декабря прошлого года заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. Сумма долгов не должна превышать 10 млн рублей.

С алиментщиков приставы за минувший год взыскали около 1 млрд 700 млн рублей
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#Общество#Суд#Алименты#Специальная военная операция
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