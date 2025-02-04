Участники СВО из Прикамья погасили долги по алиментам на 187 миллионов рублей

Posted 4 февраля, 08:35
Published 4 февраля, 08:35
Modified 4 февраля, 08:37
Updated 4 февраля, 08:37
За прошлый, 2024 год, правом на приостановление исполнительных производств воспользовалось 5 063 участников специальной военной операции из Пермского края, сообщают в региональном главке ФССП.
Однако, приставы напоминают, что взыскание долгов по алиментов для участников не прекращается. Данная категория должников не имеет права на приостановление исполнительных производств. На сегодняшний день в зоне боевых действий находятся 1 163 жителя Пермского края, обязанных к уплате алиментов. После заключения контрактов они вернули своим детям долги на общую сумму свыше 187 млн рублей.
Как сообщалось ранее, в рамках изменений, внесенных в действующее законодательство в 2024 году, судебные приставы прекратили 303 исполнительных производства по кредитным обязательствам на сумму около 25 млн рублей в отношении 118 участников специальной военной операции из Пермского края. Производства по взысканию долгов по кредитам, согласно поправок в федеральный закон, прекращается для тех, кто с 1 декабря прошлого года заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. Сумма долгов не должна превышать 10 млн рублей.