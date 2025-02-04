Участок Чернявского леса под базой «Чайка» в Перми арестовали судебные приставы

Борьба за границы леса ведется уже несколько лет. Недавно Седьмой кассационный суд общей юрисдикции признал законным и обоснованным решение Пермского краевого суда о сохранении 5 га на ул. Встречной в составе ООПТ «Черняевский лес». На этом участке стоит база «Чайка», принадлежащая дочке холдинга «Мегаполис». В 2023 году землю под базой вывели из состава особо охраняемой природной территории якобы из-за утраченной природоохранной, научной, эстетической и других ценностей.