Участок Чернявского леса под базой «Чайка» в Перми арестовали судебные приставы

Posted 4 февраля, 07:00
Published 4 февраля, 07:00
Modified 4 февраля, 07:03
Updated 4 февраля, 07:03
Судебные приставы арестовали участок Черняевского леса, расположенный по ул. Встречной, 33. Как указано в выписке из Росреестра, территория принадлежит компании СЗ «Петрокоминвест», входящей в группу «Мегаполис», пишет «Коммерсант-Прикамье».
Площадь арестованного участка — 10,62 га. Его часть — 5,3 га — власти Перми ранее исключили из ООПТ «Черняевский лес». Теперь по решению суда ее должны вернуть обратно в охраняемую зону. Разрешенное использование территории — под комплекс зданий и сооружений оздоровительного лагеря «Чайка».
В постановлении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми ГУ ФССП России по Пермскому краю указан запрет регистрационных действий. Документ выдан 9 декабря прошлого года. В компании «Мегаполис» не комментируют арест их актива.
Борьба за границы леса ведется уже несколько лет. Недавно Седьмой кассационный суд общей юрисдикции признал законным и обоснованным решение Пермского краевого суда о сохранении 5 га на ул. Встречной в составе ООПТ «Черняевский лес». На этом участке стоит база «Чайка», принадлежащая дочке холдинга «Мегаполис». В 2023 году землю под базой вывели из состава особо охраняемой природной территории якобы из-за утраченной природоохранной, научной, эстетической и других ценностей.
Недавно администрация Перми, исполняя решение суда, внесла в гордуму проект решения об изменении границ ООПТ «Черняевский лес». Документ предполагает установление границ ООПТ не путем включения в него конкретных участков с кадастровыми номерами, а с помощью указания координат поворотных точек, сообщает «Коммерсант-Прикамье».