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Posted 4 февраля, 07:00

Published 4 февраля, 07:00

Modified 4 февраля, 07:03

Updated 4 февраля, 07:03

Участок Чернявского леса под базой «Чайка» в Перми арестовали судебные приставы

Участок Чернявского леса под базой «Чайка» в Перми арестовали судебные приставы

4 февраля 2025, 07:00
Фото: properm.ru.
В 2023 году землю под базой вывели из состава особо охраняемой природной территории.

Судебные приставы арестовали участок Черняевского леса, расположенный по ул. Встречной, 33. Как указано в выписке из Росреестра, территория принадлежит компании СЗ «Петрокоминвест», входящей в группу «Мегаполис», пишет «Коммерсант-Прикамье».

Площадь арестованного участка — 10,62 га. Его часть — 5,3 га — власти Перми ранее исключили из ООПТ «Черняевский лес». Теперь по решению суда ее должны вернуть обратно в охраняемую зону. Разрешенное использование территории — под комплекс зданий и сооружений оздоровительного лагеря «Чайка».

В постановлении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми ГУ ФССП России по Пермскому краю указан запрет регистрационных действий. Документ выдан 9 декабря прошлого года. В компании «Мегаполис» не комментируют арест их актива.

Борьба за границы леса ведется уже несколько лет. Недавно Седьмой кассационный суд общей юрисдикции признал законным и обоснованным решение Пермского краевого суда о сохранении 5 га на ул. Встречной в составе ООПТ «Черняевский лес». На этом участке стоит база «Чайка», принадлежащая дочке холдинга «Мегаполис». В 2023 году землю под базой вывели из состава особо охраняемой природной территории якобы из-за утраченной природоохранной, научной, эстетической и других ценностей.

Недавно администрация Перми, исполняя решение суда, внесла в гордуму проект решения об изменении границ ООПТ «Черняевский лес». Документ предполагает установление границ ООПТ не путем включения в него конкретных участков с кадастровыми номерами, а с помощью указания координат поворотных точек, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

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#Судебные приставы#Природа#Черняевский лес#Арест#ООПТ Черняевский лес
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