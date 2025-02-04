Угрожает ли оттепель медведям Пермского края? Отвечает Минприроды

Posted 4 февраля, 09:53
Published 4 февраля, 09:53
Modified 4 февраля, 09:55
Updated 4 февраля, 09:55
В Пермском крае четыре дня была плюсовая температура. Как на это могут отреагировать медведи, рассказали в региональном Минприроды.
«У медведей годами выработанный режим зимней спячки. Не смотря на относительно теплую зиму, на комфорте пребывания медведей в берлоге это особо не отразится и поэтому не стоит ждать того, что бурые звери станут просыпаться раньше, чем берлоги затопит вешними водами», — говорят в ведомстве.
Оттепель в Прикамье началась 31 января. Самым теплым днем стал понедельник, 3 февраля. На западе Пермского края было на 12-13˚ теплее нормы.