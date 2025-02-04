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Posted 4 февраля, 09:53

Published 4 февраля, 09:53

Modified 4 февраля, 09:55

Updated 4 февраля, 09:55

Угрожает ли оттепель медведям Пермского края? Отвечает Минприроды

Угрожает ли оттепель медведям Пермского края? Отвечает Минприроды

4 февраля 2025, 09:53
Фото: unsplash.com.
Февраля в регионе начался с плюсовой температуры.

В Пермском крае четыре дня была плюсовая температура. Как на это могут отреагировать медведи, рассказали в региональном Минприроды.

«У медведей годами выработанный режим зимней спячки. Не смотря на относительно теплую зиму, на комфорте пребывания медведей в берлоге это особо не отразится и поэтому не стоит ждать того, что бурые звери станут просыпаться раньше, чем берлоги затопит вешними водами», — говорят в ведомстве.

Оттепель в Прикамье началась 31 января. Самым теплым днем стал понедельник, 3 февраля. На западе Пермского края было на 12-13˚ теплее нормы.

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#Погода#Природа#Оттепель#Медведь
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