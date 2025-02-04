В Чехии бобры построили плотину, которую чиновники не могли сделать семь лет

Животные построили плотины в районе Падртьских прудов на охраняемой территории города. Тем самым они вернули местности ее естественный водно-болотный характер. Бобры выбрали идеальное место — дренажный канал, который военные построили на бывшем полигоне для осушения территории. Проект по восстановлению реки Клабава 2018 года был призван обратить эти изменения вспять, все эти годы он проходил процедуры согласования. Но теперь необходимость в нем пропала.