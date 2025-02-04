properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 06:29

Published 4 февраля, 06:29

Modified 4 февраля, 06:31

Updated 4 февраля, 06:31

В Чехии бобры построили плотину, которую чиновники не могли сделать семь лет

В Чехии бобры построили плотину, которую чиновники не могли сделать семь лет

4 февраля 2025, 06:29
Фото: unsplash.com.
Сюжет
Экология
Животные сэкономили для бюджета страны миллионы.

В Чехии чиновники семь лет согласовывали проект плотины. Бобры построили ее за ночь и сэкономили для бюджета страны до 30 млн чешских крон (около 121 млн рублей), пишет местное издание CT24.

Животные построили плотины в районе Падртьских прудов на охраняемой территории города. Тем самым они вернули местности ее естественный водно-болотный характер. Бобры выбрали идеальное место — дренажный канал, который военные построили на бывшем полигоне для осушения территории. Проект по восстановлению реки Клабава 2018 года был призван обратить эти изменения вспять, все эти годы он проходил процедуры согласования. Но теперь необходимость в нем пропала.

«Бобер способен построить плотину за одну, максимум за две ночи. Людям же сначала нужно получить разрешения, а потом найти на это деньги», — пояснил зоолог Иржи Влчек.

Читайте также:
В Пермском крае вместо съеденных уссурийским полиграфом пихт посадят ели и сосныНа реках Перми зимуют около 1,8 тысячи кряквВласти Перми снова хотят поменять границы Черняевского леса
#Экология#Природа#Бобры#Чехия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика