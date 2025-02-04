В HeadHunter назвали лучших работодателей

Posted 4 февраля, 04:00
Published 4 февраля, 04:00
Modified 4 февраля, 04:00
Updated 4 февраля, 04:00
Оценка формировалась на трех этапах, каждый из которых имел свою важность: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников, отражающий их удовлетворенность работой, и опрос среди соискателей hh.ru.
Одним из лучших ИТ-работодателей в России по версии HeadHunter стала компания «Авито». Она заняла вторую строчку в этом ежегодном рейтинге, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом.
Также компания стала четвертым по популярности местом работы для ИТ-специалистов, исходя из отзывов соискателей.
Ранее компания «Авито» была признана одним из лучших работодателей для студентов по версии FutureToday. В 2024 году компания удостоилась платинового статуса работодателя Forbes и получила высшую оценку от РБК. Changellenge также отметил «Авито» как лучшую компанию в категории «Маркетплейсы и Ecommerce».
На сегодняшний день в компании работают 10 тысяч человек, а ее офисы расположены в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре.