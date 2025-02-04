В HeadHunter назвали лучших работодателей

Ранее компания «Авито» была признана одним из лучших работодателей для студентов по версии FutureToday. В 2024 году компания удостоилась платинового статуса работодателя Forbes и получила высшую оценку от РБК. Changellenge также отметил «Авито» как лучшую компанию в категории «Маркетплейсы и Ecommerce».