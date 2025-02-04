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Posted 4 февраля, 04:00

Published 4 февраля, 04:00

Modified 4 февраля, 04:00

Updated 4 февраля, 04:00

В HeadHunter назвали лучших работодателей

В HeadHunter назвали лучших работодателей

4 февраля 2025, 04:00
Фото: Изображение Midjourney.
В исследовании принимали участие 1729 компаний, 152 из них прошли в финал в категории «Крупнейшие компании», где численность сотрудников превышает 5000 человек. Итоги рейтинга основываются на опросе 686 тысяч соискателей.

Оценка формировалась на трех этапах, каждый из которых имел свою важность: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников, отражающий их удовлетворенность работой, и опрос среди соискателей hh.ru.

Одним из лучших ИТ-работодателей в России по версии HeadHunter стала компания «Авито». Она заняла вторую строчку в этом ежегодном рейтинге, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом.

Также компания стала четвертым по популярности местом работы для ИТ-специалистов, исходя из отзывов соискателей.

Ранее компания «Авито» была признана одним из лучших работодателей для студентов по версии FutureToday. В 2024 году компания удостоилась платинового статуса работодателя Forbes и получила высшую оценку от РБК. Changellenge также отметил «Авито» как лучшую компанию в категории «Маркетплейсы и Ecommerce».

На сегодняшний день в компании работают 10 тысяч человек, а ее офисы расположены в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре.

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