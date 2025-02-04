В Кудымкаре будут судить подростка, изнасиловавшего и убившего 14-летнюю девочку

16 июля 2024 года в деревне Хазово Кочёвского округа, в местном пруду нашли тело 14-летней девочки. Позже выяснилось, что ребенка перед смертью изнасиловали. Преступление произошло днем ранее. В надругательстве над девочкой заподозрили ее 17-летнего знакомого. По версии следствия, он утопил свою жертву, чтобы скрыть преступление. Во время расследования уголовного дела парень находился в СИЗО.