В Кудымкаре будут судить подростка, изнасиловавшего и убившего 14-летнюю девочку

Posted 4 февраля, 11:43
Published 4 февраля, 11:43
Modified 4 февраля, 11:46
Updated 4 февраля, 11:46
Завершено расследование уголовного дела в отношение подростка, который изнасиловал и утопил в пруду 14-летнюю девочку, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Материалы переданы в Кудымкарский суд.
Делом занимался первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. 17-летнего жителя Кунгура обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).
16 июля 2024 года в деревне Хазово Кочёвского округа, в местном пруду нашли тело 14-летней девочки. Позже выяснилось, что ребенка перед смертью изнасиловали. Преступление произошло днем ранее. В надругательстве над девочкой заподозрили ее 17-летнего знакомого. По версии следствия, он утопил свою жертву, чтобы скрыть преступление. Во время расследования уголовного дела парень находился в СИЗО.