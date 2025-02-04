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Posted 4 февраля, 11:43

Published 4 февраля, 11:43

Modified 4 февраля, 11:46

Updated 4 февраля, 11:46

В Кудымкаре будут судить подростка, изнасиловавшего и убившего 14-летнюю девочку

В Кудымкаре будут судить подростка, изнасиловавшего и убившего 14-летнюю девочку

4 февраля 2025, 11:43
Фото: ВКонтакте/ЧП ДТП Пермь.
Расследование уголовного дела завершено.

Завершено расследование уголовного дела в отношение подростка, который изнасиловал и утопил в пруду 14-летнюю девочку, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Материалы переданы в Кудымкарский суд.

Делом занимался первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. 17-летнего жителя Кунгура обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

16 июля 2024 года в деревне Хазово Кочёвского округа, в местном пруду нашли тело 14-летней девочки. Позже выяснилось, что ребенка перед смертью изнасиловали. Преступление произошло днем ранее. В надругательстве над девочкой заподозрили ее 17-летнего знакомого. По версии следствия, он утопил свою жертву, чтобы скрыть преступление. Во время расследования уголовного дела парень находился в СИЗО.

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#Суд#Убийство#Изнасилование#Кудымкар
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