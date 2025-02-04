В Кунгуре неизвестные пытались поджечь почту и банк

Posted 4 февраля, 19:43
Published 4 февраля, 19:43
Modified 4 февраля, 19:46
Updated 4 февраля, 19:46
Вечером 4 февраля, около 21:00–21:30 неизвестные пытались поджечь отделение почты на улице Детской и помещение с банкоматами Россельхозбанка на улице Карла Маркса в Кунгуре. Об этом сообщают кунгурские паблики.
Попытки не увенчались успехом. По слова очевидцев, здания не пострадали. Мужчина, пытавшийся совершить поджоги, задержан. По данным портала Properm.ru, поджигателя на поступки подговорили мошенники из мессенджеров.
Вечером 23 декабря прошлого года в Перми произошло два ЧП в отделениях Сбера. В 20:20 подожгли банкомат на ул. Мира, 6а, подозреваемого сразу задержали. Он получил травмы и был госпитализирован.
Через полчаса появились сообщения о возгорании в самом большом отделении банка в Перми, на ул. Ленина, 75. Позже очевидцы задержали там 50-летнюю женщину.