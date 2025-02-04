properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 19:43

Published 4 февраля, 19:43

Modified 4 февраля, 19:46

Updated 4 февраля, 19:46

В Кунгуре неизвестные вечером 4 февраля пытались поджечь почту и банк

В Кунгуре неизвестные пытались поджечь почту и банк

4 февраля 2025, 19:43
Фото: ЧП Кунгур.

В Кунгуре неизвестные вечером 4 февраля пытались поджечь почту и банк

Сюжет
Кунгур
Обе попытки были неудачными.

Вечером 4 февраля, около 21:00–21:30 неизвестные пытались поджечь отделение почты на улице Детской и помещение с банкоматами Россельхозбанка на улице Карла Маркса в Кунгуре. Об этом сообщают кунгурские паблики.

Попытки не увенчались успехом. По слова очевидцев, здания не пострадали. Мужчина, пытавшийся совершить поджоги, задержан. По данным портала Properm.ru, поджигателя на поступки подговорили мошенники из мессенджеров.

Вечером 23 декабря прошлого года в Перми произошло два ЧП в отделениях Сбера. В 20:20 подожгли банкомат на ул. Мира, 6а, подозреваемого сразу задержали. Он получил травмы и был госпитализирован.

Через полчаса появились сообщения о возгорании в самом большом отделении банка в Перми, на ул. Ленина, 75. Позже очевидцы задержали там 50-летнюю женщину.

Читайте также:
Дмитрий Махонин поручил ограничить работу общепита в киосках и павильонахСлесарь на производстве в Кунгурском районе упал почти с 3-метровой высотыСледователи проверяют обстоятельства смерти подростка на горке в Кунгуре
#Происшествия#Происшествие#Кунгур
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика