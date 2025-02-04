В Перми планируются масштабные события к 80-й годовщине Победы

В столице Пермского края в этом году будут реализовываться проекты и инициативы по других ряду направлений. «Пермь признана молодежной столицей. Важные мероприятия пройдут под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самые крупные мероприятия в рамках этих событий будут проходить в краевой столице в течение всего года. Необходима максимальная включенность в их организацию и проведение. Особенно важно обеспечить безопасность участников и гостей мероприятий. Помимо этого, продолжаем реализовывать проекты, которые начаты в год 300-летия краевой столицы. Это благоустройство, обновление фасадов, инфраструктура ЖКХ, расселение аварийного и ветхого жилья», — подчеркнул губернатор.