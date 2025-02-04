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Posted 4 февраля, 17:28

Published 4 февраля, 17:28

Modified 4 февраля, 17:31

Updated 4 февраля, 17:31

В Перми планируются масштабные события к 80-й годовщине Победы

В Перми планируются масштабные события к 80-й годовщине Победы

4 февраля 2025, 17:28
Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.
Об этом и многом другом в ходе рабочей встречи говорили Дмитрий Махонин и Эдуард Соснин.

В Перми в этом году пройдут мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Победы. Эта тема стала одной из основных в ходе рабочей встречи губернатор Дмитрия Махонина и мэра Перми Эдуарда Соснина, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В ходе общения были подняты темы итогов социально-экономического развития Перми в 2024 году и планов работы городских властей на 2025 год.

Ключевым мероприятием 2025 года станет празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 5-летия присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». В городе планируется проведение Форума городов трудовой доблести. В программе — деловые мероприятия, экскурсии, выставки и концертная программа. Также в рамках форума состоится Межрегиональная библиотечная практическая конференция «Города Труда и Победы».

В столице Пермского края в этом году будут реализовываться проекты и инициативы по других ряду направлений. «Пермь признана молодежной столицей. Важные мероприятия пройдут под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самые крупные мероприятия в рамках этих событий будут проходить в краевой столице в течение всего года. Необходима максимальная включенность в их организацию и проведение. Особенно важно обеспечить безопасность участников и гостей мероприятий. Помимо этого, продолжаем реализовывать проекты, которые начаты в год 300-летия краевой столицы. Это благоустройство, обновление фасадов, инфраструктура ЖКХ, расселение аварийного и ветхого жилья», — подчеркнул губернатор.

Эдуард Соснин остановился на развитии экономики города Перми продемонстрировала устойчивый рост. Пермь занимает первое место по инвестициям в основной капитал на душу населения, пятое место — в рейтинге «умных» городов и седьмое — по индексу качества городской среды среди российских миллионников.

В сфере благоустройства в 2024 году в городе завершено комплексное благоустройство одних из главных улиц — Ленина и Сибирской. Обустроены новые скверы на улицах Калгановской и Генерала Черняховского. Завершился ремонт сквера на нижней части набережной в Ленинском районе и начались работы по обустройству нового участка набережной от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов.

В минувшем году в Перми завершился капитальный ремонт четырех школ: гимназии № 2, а также школ № 44, 123 и 118. В рамках регионального проекта «Комфортный край» благоустроены пришкольные территории восьми школ. Появились современные спортивные объекты в разных районах города.

Благодаря присвоению городу статуса Молодежной столицы России в краевой столице пройдет более 100 различных мероприятий, среди которых — Всероссийский слет трудовых отрядов подростков, Всероссийский форум рабочей молодежи и другие.

Для улучшения жилищных условий граждан в 2024 году было расселено более 42 тысяч кв. м. аварийного фонда. Были введены в эксплуатацию муниципальные дома на улице Маяковского, 54 и 57. Строительство еще одного муниципального дома на улице Нейвинской, 3а планируется завершить в этом году.

В 2025 году предусмотрены дополнительные средства на капитальный ремонт лицея № 10 и Дворца культуры им. C.М. Кирова. Также средства будут направлены на содержание вновь введенных дорожных объектов: улицы Строителей от улицы Куфонина до улицы Папанинцев, моста через реку Иву, улицы Уинской от улицы Юрши до улицы Старцева. В 2025 году дополнительные 43 млн руб. будут выделены на ремонт тротуаров.

#Пермь#Дмитрий махонин#Эдуард соснин
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