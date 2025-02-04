В Перми произошло ДТП с двумя новыми автобусами-гармошками. Есть пострадавший

Posted 4 февраля, 08:18
Published 4 февраля, 08:18
Modified 4 февраля, 08:20
Updated 4 февраля, 08:20
В центре Перми произошло ДТП с двумя новыми автобусами-гармошками и такси. Пострадал водитель легковушки, сообщили Properm.ru в краевом Минздраве.
Авария случилась сегодня, 4 февраля в 6:10. Такси въехало в Volgabus CityRitm, ехавший без пассажиров на маршрут № 71. Автомобиль отбросило в другую гармошку, следующую по маршруту № 50. В момент ДТП автобус стоял на остановке и высаживал пассажиров, сообщает «Пермгорэлектротранс».
По предварительным данным, виноват в аварии водитель такси — он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пассажиры автобуса № 50 не пострадали. Таксист получил травмы, сейчас он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.