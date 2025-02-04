properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 08:18

Published 4 февраля, 08:18

Modified 4 февраля, 08:20

Updated 4 февраля, 08:20

В Перми в ДТП с автобусами-гармошками пострадал таксист

В Перми произошло ДТП с двумя новыми автобусами-гармошками. Есть пострадавший

4 февраля 2025, 08:18
Фото: телеграм-канал «ЧП Пермь».

В Перми в ДТП с автобусами-гармошками пострадал таксист

Сюжет
Дтп
Водитель легковушки въехал в один автобус и его отбросило в другой.

В центре Перми произошло ДТП с двумя новыми автобусами-гармошками и такси. Пострадал водитель легковушки, сообщили Properm.ru в краевом Минздраве.

Авария случилась сегодня, 4 февраля в 6:10. Такси въехало в Volgabus CityRitm, ехавший без пассажиров на маршрут № 71. Автомобиль отбросило в другую гармошку, следующую по маршруту № 50. В момент ДТП автобус стоял на остановке и высаживал пассажиров, сообщает «Пермгорэлектротранс».

По предварительным данным, виноват в аварии водитель такси — он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пассажиры автобуса № 50 не пострадали. Таксист получил травмы, сейчас он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Читайте также:
Пермских влюблённых приглашают на романтичную автобусную экскурсиюВ Перми изменится движение пяти автобусных маршрутовВ Перми с 1 февраля начнёт функционировать новый автобусный маршрут. Схема
#Дтп#Пермь#Автобус#Такси
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика