В Перми произошло ДТП с двумя новыми автобусами-гармошками. Есть пострадавший

Авария случилась сегодня, 4 февраля в 6:10. Такси въехало в Volgabus CityRitm, ехавший без пассажиров на маршрут № 71. Автомобиль отбросило в другую гармошку, следующую по маршруту № 50. В момент ДТП автобус стоял на остановке и высаживал пассажиров, сообщает «Пермгорэлектротранс».