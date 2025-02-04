В Пермском крае из-за болезней школьники массово уходят на удаленку

Posted 4 февраля, 03:52
Published 4 февраля, 03:52
Modified 4 февраля, 03:54
Updated 4 февраля, 03:54
Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае с 27 января по 2 февраля на дистанционку перевели 41 класс в 27 школах. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Кроме того, частично приостановлена деятельность 49 групп в 28 садиках. По данным специалистов, в этом эпидсезоне произошло смещение пика заболеваемости на более поздние сроки.
В период с 20 по 26 января в регионе к врачам обратилось 12 тыс. 687 таких пациентов, неделей ранее было менее 10,8 тыс. жителей региона. Эпидемический порог при этом не превышен. Среди пациентов с симптомами ОРВИ в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В единичных случаях у пермяков диагностируют грипп.