В Пермском крае из-за болезней школьники массово уходят на удаленку

В период с 20 по 26 января в регионе к врачам обратилось 12 тыс. 687 таких пациентов, неделей ранее было менее 10,8 тыс. жителей региона. Эпидемический порог при этом не превышен. Среди пациентов с симптомами ОРВИ в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В единичных случаях у пермяков диагностируют грипп.