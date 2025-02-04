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Posted 4 февраля, 03:52

Published 4 февраля, 03:52

Modified 4 февраля, 03:54

Updated 4 февраля, 03:54

В Пермском крае 41 класс ушел на дистант из-за гриппа и ОРВИ

В Пермском крае из-за болезней школьники массово уходят на удаленку

4 февраля 2025, 03:52
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае 41 класс ушел на дистант из-за гриппа и ОРВИ

Сюжет
Школы
В этом эпидсезоне произошло смещение пика заболеваемости на более поздние сроки.

Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае с 27 января по 2 февраля на дистанционку перевели 41 класс в 27 школах. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Кроме того, частично приостановлена деятельность 49 групп в 28 садиках. По данным специалистов, в этом эпидсезоне произошло смещение пика заболеваемости на более поздние сроки.

В период с 20 по 26 января в регионе к врачам обратилось 12 тыс. 687 таких пациентов, неделей ранее было менее 10,8 тыс. жителей региона. Эпидемический порог при этом не превышен. Среди пациентов с симптомами ОРВИ в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В единичных случаях у пермяков диагностируют грипп.

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#Грипп#Школы#Орви#Школы перми#Эпидемия ОРВИ#Дистанционное обучение#Дистант
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