В прокуратуру Пермского края за минувший год поступило почти 90 тысяч обращений

*В 2022 году Минюст признал организацию «Граждане СССР» экстремистской и запретил ее деятельность в РФ. Члены организации считают, что СССР все еще существует, так как решение о прекращении Советского Союза было нелегитимным. В Прикамье существует несколько разных течений организации. Например, в Чайковском это ВОИНР СССР, а в Кунгуре — СКНВР.