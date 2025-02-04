В прокуратуру Пермского края за минувший год поступило почти 90 тысяч обращений

Posted 4 февраля, 15:28
Published 4 февраля, 15:28
Modified 4 февраля, 15:29
Updated 4 февраля, 15:29
В 2024 году в органы прокуратуры края поступило почти 90 тыс. обращений, из которых разрешено свыше 57 тыс., каждое пятое обращение удовлетворено. Число обратившихся на личный прием составило около 23,5 тыс. человек, сообщают в прокуратуре региона статистику своей работы в минувшем году.
При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина выявлено почти 67 тыс. нарушений, внесено более 13 тыс. представлений. По требованиям прокуроров приведено в соответствие 6 тыс. правовых актов, удовлетворено свыше 4 тыс. судебных исков, к административной ответственности привлечено 3,7 тыс. лиц, в дисциплинарном порядке наказано 12,5 тыс. человек, по материалам прокурорских проверок возбуждено более 250 уголовных дел.
Благодаря работе прокуратуры восстановлены права порядка 9,2 тыс. граждан, погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 114 млн рублей.
24 сентября минувшего года Пермский краевой суд признал организацию «Президиум Верховного Совета СССР»* экстремистской и запретил ее деятельность в России.
С административным иском в суд к объединению и его руководителю Владимиру Корякину вышел прокурор Пермского края Павел Бухтояров. В качестве заинтересованного лица к участию в деле был привлечен Минюст РФ.
*В 2022 году Минюст признал организацию «Граждане СССР» экстремистской и запретил ее деятельность в РФ. Члены организации считают, что СССР все еще существует, так как решение о прекращении Советского Союза было нелегитимным. В Прикамье существует несколько разных течений организации. Например, в Чайковском это ВОИНР СССР, а в Кунгуре — СКНВР.