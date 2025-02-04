Вклады, квартиры, золото: в чем и где пермяки собираются хранить деньги в 2025 году

Posted 4 февраля, 08:56
Published 4 февраля, 08:56
Modified 4 февраля, 08:58
Updated 4 февраля, 08:58
Согласно прогнозам, в 2025 году в России экономическая ситуация мало чем будет отличаться от той, которая складывалась в 2024 году. Однако вряд ли стоит ожидать заметных улучшений. Так, ключевая ставка ЦБ в 2025 году может сохраниться на нынешнем уровне, причем, фиксироваться на этом значении она будет довольно долго. Исходя из наиболее реалистичных прогнозов, снизится она в лучшем случае в 2026 году.
Долгосрочные сбережения, вклады — для многих жителей Перми эти способы остаются предпочтительными и наиболее понятными, если речь идет о сохранении денег. Однако есть и другие, на которые, возможно, тоже стоит обратить внимание.
В 2025 году можно положить деньги в банк на накопительный вклад. Тем более, что финансовые организации предлагают довольно привлекательные условия, а именно — высокие проценты.
Михаил Беляев, экономист, в беседе с изданием «Лента.ру» рекомендует ориентироваться именно на открытие банковских вкладов. Этот инструмент он считает наиболее подходящим для россиян со средним достатком.
«Я убежден, что при необходимости сохранить и даже приумножить относительно небольшие суммы денег, стоит выбирать вклады в банках. Стоит пользоваться возможностью, ведь пока ключевая ставка высокая, соответственно, высокими будут и проценты по вкладу. В Центробанке уже подтверждали, что в течение как минимум первой половины 2025 года ставка будет высокой. Так что и проценты по вкладам могут быть привлекательными — порядка 20%», — подчеркивает эксперт.
Поскольку практически все известные банки сегодня активно предлагают жителям Пермского региона открывать вклады, различных вариантов очень много. И изучать их следует тщательно. В частности, рекомендуется отметить такие моменты:
Защищены ли деньги на банковском вкладе? Да, и за их безопасность отвечает АСВ, Агентство по страхованию вкладов. Однако страхуется только определенная сумма, максимум — 1,4 млн рублей. В этой связи здраво звучит совет размещать крупные суммы денег на разных счетах в разных банках. Так поступила Елена, жительница Перми, которая поделилась своим опытом с нашим изданием.
«В прошлом году продала квартиру, которая досталась мне в наследство. Встал вопрос о том, куда деть деньги. Решила не изобретать велосипед и остановилась на депозитах. Поскольку сумма крупная, я решила разложить ее по нескольким банкам, то есть, на каждый счет — примерно по миллиону. Мне так спокойнее, ведь, если что, эти суммы мне вернут по страховке», — подчеркивает она.
Налог с доходов от своих вкладов Елена, по ее словам, не платит, потому что проценты не превышают установленный государством лимит — 210 тысяч рублей. А вот если бы сумма в виде процентов была больше, то налог платить пришлось бы.
Еще один привычный способ сохранения денег, которому продолжают доверять пермяки — это покупка недвижимости. По крайней мере, такая картина вырисовывается по результатам опроса, который провели аналитики НАФИ («Национальное агентство финансовой информации»). Так, согласно их данным, больше половины жителей России считают недвижимость наиболее надежным способом сохранения денег.
Артем, житель Перми, в беседе с нашим изданием рассказал, почему он предпочитает вкладывать деньги в покупку квартир, а не кладет их в банк на депозиты.
«У меня есть и экономическое, и финансовое образование, поэтому я понимаю: квартира — это инвестиции в долгосрок, тогда как вклад — это просто краткосрочная выгода. На самом деле не так уж сложно посчитать и выяснить, что даже с учетом высоких ставок деньги на вкладе не обеспечат такую прибыль, как квартира в Перми. Жилье дорожает, и размер ключевой ставки тут совершенно никакого значения не имеет. А вот проценты по вкладам к ставке очень даже привязаны. А если завтра Центробанк внезапно решит снизить ставку?» — рассуждает он.
С мнением Артема согласен другой житель Перми, Сергей. Он отмечает, что с точки зрения безопасности недвижимость гораздо более надежна, чем банковский вклад.
«Раньше можно было бояться недобросовестных застройщиков, но сейчас времена другие. Если покупается квартира в доме, который строится, то деньги поступают на эскроу-счет, и сам застройщик их получает только после того, как покупатель получит ключи. Так что здесь я никакой опасности не вижу. А вот в случае с вкладами всякое может быть. Например, их могут заморозить. Не знаю, как эксперты, но лично я такой риск не исключаю», — отмечает он.
Облигации — менее привычный и менее знакомый способ сохранения денег в период экономической нестабильности. Однако его тоже стоит изучить. В первую очередь, необходимо понимать, что облигации — это ценные бумаги долгового типа. То есть, житель Перми, покупая такие бумаги, дает свои средства в долг государству или частной компании.
Самыми надежными принято считать облигации федерального займа, поскольку в этом случае эмитент — это само государство. Такие облигации могут быть с фиксированным или с плавающим купоном. Тем, кто только планирует начать изучать эту сферу, лучше стартовать с бумаг с фиксированным купоном, поскольку так будет проще подсчитать доходность, хотя бы примерно.
Максим Чернега, руководитель направления DCM-департамента корпоративных финансов, в комментарии к материалу на Banki.ru основным преимуществом облигаций называет денежный поток, который можно прогнозировать.
«Как правило, если ключевая ставка начинает расти, то облигации дешевеют. Соответственно, и наоборот — если ставка снижается, облигации дорожают. Возможный денежный поток прогнозировать можно, но исключительно в спокойной обстановке, то есть, вне различных форс-мажоров, кризисов, например, дефолта. К примеру, если произойдет дефолт, нужно готовиться к тому, что вернуть инвестиции не получится», — предупреждает эксперт.
Помимо гарантированного дохода, можно отметить и другие преимущества облигаций. В их числе — доходность, которая выше, чем в случае с депозитами, возможность выбирать срок для инвестиций. Доход в виде процентов начисляется регулярно, за каждый день нахождения облигации в собственности. Если же облигации продать раньше, чем подойдет срок погашения, то проценты никуда не денутся.
Дмитрий из Перми, который покупает облигации для сохранения своих сбережений, рассказал нашему изданию о том, какой стратегии он придерживается. По его словам, если хочется минимизировать риски, стоит выбирать облигации, у которых срок погашения равен примерно году.
«Я ориентируюсь на годовые облигации, считая такой способ максимально безопасным. Однако у меня есть знакомые, которые покупают облигации, у которых срок погашения превышает год. Это рискованно, но также и заманчиво. Почему рискованно: к тому моменту, когда подойдет срок погашения, сами облигации могут подешеветь. Соответственно, и доходность будет ниже той, чем сначала планировалось. В худшем случае можно даже серьезно потерять в деньгах — например, если акции реально подешевеют», — отмечает он.
Акции тоже можно рассматривать как способ сохранения денег. Однако в этом случае пермякам стоит готовиться к риску — то есть, иметь стойкость разделить с компанией, акции которой он приобрел, как успехи, так и неудачи.
Можно купить акции с прицелом на рост, например, приобрести по низкой цене, а затем, позднее, продать дороже. Есть и другой вариант — купить акции, ориентируясь на перспективы вознаграждения, то есть, на дивиденды. Можно выбрать сразу два способа. Однако необходимо учитывать, что процесс потребуется тщательно изучить. А еще за акциями нужно следить, что может потребовать немало времени.
Какие акции выгодно покупать в 2025 году? Если речь идет только о начале пути в инвестирование, стоит рассмотреть ценные бумаги так называемых рейтинговых компаний. К примеру, так поступает Игорь, житель Перми, который рассказал нашему изданию о своей стратегии.
«Я инвестор-новичок, поэтому выбираю компании с минимальным риском. Смотрю индекс Мосбиржи, изучаю кредитный рейтинг компаний, выбираю те, у которых он самый высокий. По такому принципу я приобрел, к примеру, акции Мечела и Лукойла», — делится он.
Доходность в случае с акциями в 2025 году совершенно не гарантирована. Именно поэтому инвестирование считается уделом тех, кто готов к риску.
Золото — тот самый актив, который считается защитным. Почему? Все просто: во время кризиса этот драгоценный металл только дорожает. Так что и его имеет смысл рассмотреть в качества инструмента для сбережения средств.
Самый понятный способ — купить золотой слиток определенного веса, либо приобрести золотые монеты, которые могут быть как инвестиционными, так и памятными. Более сложный способ — открыть ОМС, так называемый обезличенный металлический счет. Храниться на таком счету будет именно золото, в определенном количестве, однако без указания производителя, пробы, количества слитков.
Андрей, житель Пермского края, уже давно практикует покупку золотых слитков, и в беседе с нашим изданием он рассказал, почему поступает именно так.
«Я знаю, что есть разные способы вложения в золото, но предпочитаю покупать монеты и слитки. На мой взгляд, это более безопасно, ведь речь идет о чем-то физическом. Слитки и монеты я храню в специальной ячейке в банке, которую арендую. Однозначно нельзя держать золото условно под подушкой дома», — отмечает он.