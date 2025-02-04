Замначальника противопожарной службы попал в ДТП под Чусовым

Авария произошла 28 января этого года в районе поселка Шушпанка. Работники ГКУ «Управление государственной противопожарной службы Пермского края» ехали в служебной машине, которая столкнулась с двумя автомобилями. Замначальника получил открытый перелом бедра и раздробление костей таза, что является повреждениями здоровья тяжелой степени. Второй работник получил травмы легкой степени.