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Posted 4 февраля, 05:22

Published 4 февраля, 05:22

Modified 4 февраля, 05:24

Updated 4 февраля, 05:24

Замначальника противопожарной службы попал в ДТП под Чусовым

Замначальника противопожарной службы попал в ДТП под Чусовым

4 февраля 2025, 05:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дтп
Он получил тяжелые травмы.

Заместитель начальника противопожарной службы серьезно пострадал в ДТП, произошедшем в под Чусовым. С ним вместе ехал мастер газодымозащитной службы — он отделался легкими травмами.

Авария произошла 28 января этого года в районе поселка Шушпанка. Работники ГКУ «Управление государственной противопожарной службы Пермского края» ехали в служебной машине, которая столкнулась с двумя автомобилями. Замначальника получил открытый перелом бедра и раздробление костей таза, что является повреждениями здоровья тяжелой степени. Второй работник получил травмы легкой степени.

«Формируется комиссия по расследованию несчастного случая. В ГИБДД запрошены материалы с осмотром места происшествия. Проводится опрос должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

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#Дтп#Чусовой#Жертвы дтп
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