Замначальника противопожарной службы попал в ДТП под Чусовым

Posted 4 февраля, 05:22
Published 4 февраля, 05:22
Modified 4 февраля, 05:24
Updated 4 февраля, 05:24
Заместитель начальника противопожарной службы серьезно пострадал в ДТП, произошедшем в под Чусовым. С ним вместе ехал мастер газодымозащитной службы — он отделался легкими травмами.
Авария произошла 28 января этого года в районе поселка Шушпанка. Работники ГКУ «Управление государственной противопожарной службы Пермского края» ехали в служебной машине, которая столкнулась с двумя автомобилями. Замначальника получил открытый перелом бедра и раздробление костей таза, что является повреждениями здоровья тяжелой степени. Второй работник получил травмы легкой степени.
«Формируется комиссия по расследованию несчастного случая. В ГИБДД запрошены материалы с осмотром места происшествия. Проводится опрос должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.