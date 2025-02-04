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Posted 4 февраля, 02:44

Published 4 февраля, 02:44

Modified 4 февраля, 02:46

Updated 4 февраля, 02:46

Затонувший пермский танкер «Волгонефть 212» был застрахован на 20 млн долларов

Затонувший пермский танкер «Волгонефть 212» был застрахован на 20 млн долларов

4 февраля 2025, 02:44
Фото: ЧП Крым.
Мазут, который перевозили судна, принадлежит Роснефти.

Потерпевший крушение в Черном море пермский танкер «Волгонефть-212» был застрахован более чем на 20 млн долларов. Это следует из ответа Минтранса на запрос депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного.

Судно «Волгонефть-212» было застраховано в ВСК. Лимит ответственности по страховому полису составляет 20,1 млн долларов за загрязнение и 3,3 млн долларов по удалению останков кораблекрушения.

Танкер «Волгонефть-239» застрахован в компании «Абсолют страхование» на 20,05 млн долларов, в том числе ответственность за загрязнение окружающей среды нефтью — 6,35 млн, бункерным топливом — 3,4 млн, ответственность за последствия кораблекрушения — 3,4 млн.

Владельцем груза, то есть мазута, разлившегося в Черном море, является Роснефть. Собственника судов в Минтрансе не назвали. Допуск старых судов к плаванию осуществило ФАУ «Российское Квалификационное общество».

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в акватории Черного моря 15 декабря. В результате тонны нефтепродуктов попали в море. Также погиб один из матросов «Волгонефти 212», других членов экипажа удалось спасти. Капитаны танкеров отправлены под домашний арест и в СИЗО до 17 февраля нынешнего года. Работы по ликвидации последствий экологической катастрофы продолжаются и по сей день, волонтеры наравне с сотрудниками МЧС пытаются спасти птиц и очистить берега.

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#Роснефть#Крушение#Танкер
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