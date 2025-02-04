Жители Углеуральского снова остались без электричества этой ночью

Posted 4 февраля, 04:12
Published 4 февраля, 04:12
Modified 4 февраля, 04:14
Updated 4 февраля, 04:14
Сегодня ночью в поселке Углеуральском снова отключилось электричество. Авария произошла в 01:24.
«Было зафиксировано технологическое нарушение на линии 0,4 киловольт. В 02:50 минут энергетики восстановили электроснабжение. На месте находятся три аварийно-восстановительные бригады, в том числе привлечённые из других территорий пермского филиала», — сообщают «Россети Урал».
В минувшие выходные в Губахинском муниципальном округе Пермского края из-за аномальных погодных условий произошли масштабные отключения электроэнергии. Наиболее серьезная ситуация сложилась в поселке Углеуральский, где снежный покров достиг 1,5 метров, а на проводах ЛЭП образовался гололед толщиной до 10 см. Это привело к обрыву линии электропередачи 6 кВ, оставив поселок без света.