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Posted 4 февраля, 04:12

Published 4 февраля, 04:12

Modified 4 февраля, 04:14

Updated 4 февраля, 04:14

Жители Углеуральского снова остались без электричества этой ночью

Жители Углеуральского снова остались без электричества этой ночью

4 февраля 2025, 04:12
Фото: Фото: ПАО Россети Урала..
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Коммунальный рай
В минувшие выходные жители поселка также провели без света.

Сегодня ночью в поселке Углеуральском снова отключилось электричество. Авария произошла в 01:24.

«Было зафиксировано технологическое нарушение на линии 0,4 киловольт. В 02:50 минут энергетики восстановили электроснабжение. На месте находятся три аварийно-восстановительные бригады, в том числе привлечённые из других территорий пермского филиала», — сообщают «Россети Урал».

В минувшие выходные в Губахинском муниципальном округе Пермского края из-за аномальных погодных условий произошли масштабные отключения электроэнергии. Наиболее серьезная ситуация сложилась в поселке Углеуральский, где снежный покров достиг 1,5 метров, а на проводах ЛЭП образовался гололед толщиной до 10 см. Это привело к обрыву линии электропередачи 6 кВ, оставив поселок без света.

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