Жители Углеуральского снова остались без электричества этой ночью

В минувшие выходные в Губахинском муниципальном округе Пермского края из-за аномальных погодных условий произошли масштабные отключения электроэнергии. Наиболее серьезная ситуация сложилась в поселке Углеуральский, где снежный покров достиг 1,5 метров, а на проводах ЛЭП образовался гололед толщиной до 10 см. Это привело к обрыву линии электропередачи 6 кВ, оставив поселок без света.