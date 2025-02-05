Более чем в 10 пермских школ пришло сообщение о минировании

Posted 5 февраля, 08:08
Published 5 февраля, 08:08
Modified 5 февраля, 11:10
Updated 5 февраля, 11:10
В 12 школ Перми пришли сообщения о минировании. Одно из образовательных учреждений эвакуировали, сообщает краевой Минтербез.
Анонимки с угрозами пришли на электронки школ № 136, № 81, № 91, № 109, № 146, № 76, № 101, «Энергополис», «Город дорог», «Школа бизнеса», гимназии № 10, лицея № 1. Директора учебных заведений предприняли все необходимые меры по обеспечению безопасности. В школе №76 провели эвакуацию. Детей разместили на территории детских садов № 352 и «АртГрад».
Полиция проводит проверку.