Более чем в 10 пермских школ пришло сообщение о минировании

Анонимки с угрозами пришли на электронки школ № 136, № 81, № 91, № 109, № 146, № 76, № 101, «Энергополис», «Город дорог», «Школа бизнеса», гимназии № 10, лицея № 1. Директора учебных заведений предприняли все необходимые меры по обеспечению безопасности. В школе №76 провели эвакуацию. Детей разместили на территории детских садов № 352 и «АртГрад».