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Posted 5 февраля, 08:08

Published 5 февраля, 08:08

Modified 5 февраля, 11:10

Updated 5 февраля, 11:10

Более чем в 10 пермских школ пришло сообщение о минировании

Более чем в 10 пермских школ пришло сообщение о минировании

5 февраля 2025, 08:08
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
Учеников одного из учебных заведений эвакуировали.

В 12 школ Перми пришли сообщения о минировании. Одно из образовательных учреждений эвакуировали, сообщает краевой Минтербез.

Анонимки с угрозами пришли на электронки школ № 136, № 81, № 91, № 109, № 146, № 76, № 101, «Энергополис», «Город дорог», «Школа бизнеса», гимназии № 10, лицея № 1. Директора учебных заведений предприняли все необходимые меры по обеспечению безопасности. В школе №76 провели эвакуацию. Детей разместили на территории детских садов № 352 и «АртГрад».

Полиция проводит проверку.

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#Детский мир#Эвакуация#Школы
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