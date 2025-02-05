Для пермяков организуют специальные автобусы на «Лыжню России»

Posted 5 февраля, 07:03
Published 5 февраля, 07:03
Modified 5 февраля, 07:05
Updated 5 февраля, 07:05
Пермяки смогут добраться до места проведения «Лыжни России» специальными автобусами. Об этом сообщает краевое Минспорта.
Кроме того, для удобства участников будет организован транспорт по маршруту площадь Восстания — «Пермские медведи» и обратно. Первый автобус заберет лыжников в 9:00, последний — в 15:00 с комплекса «Пермские медведи».
В ДС Орленок уже открылся пункт регистрации на «Лыжню России». Подать заявку можно до 7 февраля включительно с 14:00 до 19:00. Необходимо предъявить справку о состоянии здоровья и страховой полис.
Участие в стартах бесплатное. Онлайн регистрация продолжается на портале «Госуслуги». Сам забег для всех желающих состоится 8 февраля. Торжественное открытие — в 11:15.
В программе три дистанции: 2 км для всех желающих без учета возраста, 5 км — юноши и девушки 2007 г. р. и моложе и 10 км для мужчин и женщин 2006 годов рождения и старше. Каждому любителю спорта подарят лыжную шапочку.