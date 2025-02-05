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Posted 5 февраля, 07:03

Published 5 февраля, 07:03

Modified 5 февраля, 07:05

Updated 5 февраля, 07:05

Для пермяков организуют специальные автобусы на «Лыжню России»

Для пермяков организуют специальные автобусы на «Лыжню России»

5 февраля 2025, 07:03
Фото: 1MI.
В Перми открыта офлайн регистрация на самую масштабную лыжную гонку «Лыжня России 2025».

Пермяки смогут добраться до места проведения «Лыжни России» специальными автобусами. Об этом сообщает краевое Минспорта.

Кроме того, для удобства участников будет организован транспорт по маршруту площадь Восстания — «Пермские медведи» и обратно. Первый автобус заберет лыжников в 9:00, последний — в 15:00 с комплекса «Пермские медведи».

В ДС Орленок уже открылся пункт регистрации на «Лыжню России». Подать заявку можно до 7 февраля включительно с 14:00 до 19:00. Необходимо предъявить справку о состоянии здоровья и страховой полис.

Участие в стартах бесплатное. Онлайн регистрация продолжается на портале «Госуслуги». Сам забег для всех желающих состоится 8 февраля. Торжественное открытие — в 11:15.

В программе три дистанции: 2 км для всех желающих без учета возраста, 5 км — юноши и девушки 2007 г. р. и моложе и 10 км для мужчин и женщин 2006 годов рождения и старше. Каждому любителю спорта подарят лыжную шапочку.

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#Спорт#Лыжи#Соревнования
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