«Домклик»: Пермский край вошел в ТОП-10 от общего числа ипотек на вторичку

Posted 5 февраля, 06:46
Published 5 февраля, 06:46
Modified 5 февраля, 06:48
Updated 5 февраля, 06:48
Речь идет о периоде с ноября 2024 года (после повышения регулятором ключевой ставки до 21%) по январь 2025 года, пишет gorod55.ru.
Средний возраст заемщика, приобретающего жилье на вторичном рынке в РФ, составляет 38 лет. На Северном Кавказе отмечается более молодой средний возраст — 35 лет. Порядка 55% всех выдач ипотеки на вторичное жилье приходится на женщин. Сообщается, что в южной части страны и на Северном Кавказе доля женщин среди ипотечных заемщиков выше, чем в среднем по России, — она составляет порядка 60%.
58% приходится на россиян, состоящих в браке (на Северном Кавказе и Дальнем Востоке соответственно 63% и 46%). В сравнении с аналогичным периодом минувшего года эти значения практически не изменились.
При этом доходы покупателей недвижимости на вторичном рынке жилья выросли более чем в два раза — с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей в среднем по РФ. При этом в ЦФО медианный доход превысил средний уровень по стране, достигнув 243 тысяч рублей, а в СКФО данный показатель составил всего 90 тысяч рублей.
Представленные результаты исследования свидетельствуют о том, что большая часть приобретающих готовые квартиры заемщиков не имеют детей. На долю таких покупателей приходится 80%. При этом доля многодетных семей едва превышает 1%. Даже на Северном Кавказе, где принято иметь большие семьи, семей с тремя и более детьми среди ипотечников на вторичном рынке всего 1,6%.
Наибольшую активность покупатели готовых квартир проявляют в Центральном и Приволжском федеральных округах (25,7% и 24,5% сделок соответственно). Меньше всего займов на приобретение готового жилья оформляется в ДФО и СКФО — около 5% от общего количества по России. Специалисты объясняют это жесткими условиями «Дальневосточной ипотеки» в ДФО и особенностями предложения на рынке жилья в СКФО (местные жители предпочитают загородные дома многоэтажному жилью).
Сообщается, что большинство сделок на вторичном рынке жилья в РФ, как и прежде, заключается в крупнейших регионах — в Москве и Подмосковье (5% и 7,7% соответственно), а также в Татарстане, в Свердловской области и в Башкортостане (5,8%, 4,3% и 4,2% соответственно).