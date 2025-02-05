«Домклик»: Пермский край вошел в ТОП-10 от общего числа ипотек на вторичку

При этом доходы покупателей недвижимости на вторичном рынке жилья выросли более чем в два раза — с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей в среднем по РФ. При этом в ЦФО медианный доход превысил средний уровень по стране, достигнув 243 тысяч рублей, а в СКФО данный показатель составил всего 90 тысяч рублей.