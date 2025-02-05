Двое пермяков проворачивали сомнительные автокредиты и похитили почти 70 млн

Posted 5 февраля, 12:16
Published 5 февраля, 12:16
Modified 5 февраля, 12:18
Updated 5 февраля, 12:18
Двое пермяков похитили почти 70 млн через кредиты. Как сообщает прокуратура Пермского края, они обвиняются по ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном, особо крупном размере).
По версии следствия, в течение года обвиняемые похитили более 67 млн рублей у кредитных организаций. Они оформляли заведомо невозвратные автокредиты на неплатежеспособных заемщиков. Автолюбителей также вводили в заблуждение. Люди приобретали машины, а злоумышленники их перепродавали. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд.