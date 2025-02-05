Двое пермяков проворачивали сомнительные автокредиты и похитили почти 70 млн

По версии следствия, в течение года обвиняемые похитили более 67 млн рублей у кредитных организаций. Они оформляли заведомо невозвратные автокредиты на неплатежеспособных заемщиков. Автолюбителей также вводили в заблуждение. Люди приобретали машины, а злоумышленники их перепродавали. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд.