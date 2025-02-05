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Posted 5 февраля, 12:16

Published 5 февраля, 12:16

Modified 5 февраля, 12:18

Updated 5 февраля, 12:18

Двое пермяков проворачивали сомнительные автокредиты и похитили почти 70 млн

Двое пермяков проворачивали сомнительные автокредиты и похитили почти 70 млн

5 февраля 2025, 12:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Кредит
Они похитили более 67 млн рублей.

Двое пермяков похитили почти 70 млн через кредиты. Как сообщает прокуратура Пермского края, они обвиняются по ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном, особо крупном размере).

По версии следствия, в течение года обвиняемые похитили более 67 млн рублей у кредитных организаций. Они оформляли заведомо невозвратные автокредиты на неплатежеспособных заемщиков. Автолюбителей также вводили в заблуждение. Люди приобретали машины, а злоумышленники их перепродавали. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд.

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#Суд#Мошенники#Кредит
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