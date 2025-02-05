Энергетики «Т Плюс» интегрируют тепломагистраль в пространство эко-парка в Перми

В результате будут существенно сокращены тепловые потери и сократится воздействие на экологию. Кроме того, функциональный кожух повысит безопасность для жителей, особенно в отопительном сезоне. Это крайне важно для создания комфортной среды парковой зоны. Отметим, что зелёные насаждения здесь будут высаживаться с соблюдением охранной зоны теплосетей — на расстоянии не ближе 3 метров от трубы.