Из Перми запустят прямые рейсы в Заполярье

С 19 апреля из Перми станут летать самолеты в Норильск. Такая информация содержится в расписании пермского аэропорта. Рейсы стоят в графике по субботам до 27 сентября. Время в пути — 3 часа 20 минут. Из столицы Прикамья борт будет отправляться в 1.50, прибывать в Норильск в 17.30. На сайте «Авиасейлс» билеты на 19 апреля стоят порядка 17 тыс. рублей.