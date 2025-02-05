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Posted 5 февраля, 10:50

Published 5 февраля, 10:50

Modified 5 февраля, 10:52

Updated 5 февраля, 10:52

С середины апреля пустят прямые рейсы из Перми в Норильск

Из Перми запустят прямые рейсы в Заполярье

5 февраля 2025, 10:50
Фото: 1MI.

С середины апреля пустят прямые рейсы из Перми в Норильск

Из «Большого Савино» напрямую в Норильск будет летать авиакомпания Nordstar.

С 19 апреля из Перми станут летать самолеты в Норильск. Такая информация содержится в расписании пермского аэропорта. Рейсы стоят в графике по субботам до 27 сентября. Время в пути — 3 часа 20 минут. Из столицы Прикамья борт будет отправляться в 1.50, прибывать в Норильск в 17.30. На сайте «Авиасейлс» билеты на 19 апреля стоят порядка 17 тыс. рублей.

На данный момент с пересадками из Перми можно добраться до северного города самолетами компаний «Аэрофлот», «Победа», S 7 и «Северный ветер». Цены на перелеты в феврале колеблются в пределах 26 — 50 тыс. рублей. В пути пассажиру придется потратить в среднем сутки.

Кроме того, с 17 февраля из Перми запустят рейсы в Нарьян-Мар. Время в пути составит 2 часа 35 минут. В столицу Ненецкого автономного округа будет летать перевозчик «КрасАвиа».

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#Транспорт#Самолеты#Авиация
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