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Posted 5 февраля, 16:12

Published 5 февраля, 16:12

Modified 5 февраля, 16:15

Updated 5 февраля, 16:15

Из украинского плена освобождён контрактник-выходец из Пермского края

Из украинского плена освобождён контрактник из Гремячинска

5 февраля 2025, 16:12
Фото: ВКонтакте/Игорь Сапко.

Из украинского плена освобождён контрактник-выходец из Пермского края

Сюжет
Военная операция на Украине
Это уже второй обмен между сторонами в 2025 году.

Сегодня, 5 февраля, состоялся второй в этом году обмен пленными между российской и украинской сторонами по формуле 150 на 150. Среди освобождённых есть пермяк, контрактник, родом из Гремячинска, сообщает уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

«Связался по телефону с мамой, что направляла своё обращение в мой адрес в начале декабря прошлого года, донёс ей добрую весточку. Сообщать такие новости — это всегда радость, но с болью в сердце думаю о тех, кто живет надеждой и ждет родных домой, чья фамилия пока не попала в этот список… Работа по обмену продолжается!», — резюмирует омбудсмен в соцсетях.

Во время обмена военнопленными между Россией и Украиной 15 января также был освобождён военнослужащий из Прикамья. Из плена вернулся 31-летний Александр Запиченко из Большой Сосновы.

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#Военная операция на Украине#Сво
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