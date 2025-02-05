Из украинского плена освобождён контрактник из Гремячинска

«Связался по телефону с мамой, что направляла своё обращение в мой адрес в начале декабря прошлого года, донёс ей добрую весточку. Сообщать такие новости — это всегда радость, но с болью в сердце думаю о тех, кто живет надеждой и ждет родных домой, чья фамилия пока не попала в этот список… Работа по обмену продолжается!», — резюмирует омбудсмен в соцсетях.