Из украинского плена освобождён контрактник из Гремячинска

Posted 5 февраля, 16:12
Published 5 февраля, 16:12
Modified 5 февраля, 16:15
Updated 5 февраля, 16:15
Сегодня, 5 февраля, состоялся второй в этом году обмен пленными между российской и украинской сторонами по формуле 150 на 150. Среди освобождённых есть пермяк, контрактник, родом из Гремячинска, сообщает уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.
«Связался по телефону с мамой, что направляла своё обращение в мой адрес в начале декабря прошлого года, донёс ей добрую весточку. Сообщать такие новости — это всегда радость, но с болью в сердце думаю о тех, кто живет надеждой и ждет родных домой, чья фамилия пока не попала в этот список… Работа по обмену продолжается!», — резюмирует омбудсмен в соцсетях.
Во время обмена военнопленными между Россией и Украиной 15 января также был освобождён военнослужащий из Прикамья. Из плена вернулся 31-летний Александр Запиченко из Большой Сосновы.