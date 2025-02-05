Кредиторы не определились с продажей квартиры уехавшего в Германию пермского депутата

Posted 5 февраля, 02:35
Published 5 февраля, 02:35
Modified 5 февраля, 02:35
Updated 5 февраля, 02:35
Сегодня, 5 февраля, арбитражный суд вернется к обсуждению графика и способа реализации имущества эмигрировавшего в Германию пермского экс-депутата Сергея Захарова. Ранее в январе суд не смог разрешить разногласия между кредитором Александрой Поскребышевой и финуправляющим Константинов Доброскокиным.
Как говорится в судебном решении, в сентябре на совете кредиторов не было принято положение о порядке продажи имущества — в связи с признанием бюллетеня недействительным. Кредиторам были направлены проекты положения, но они также утверждены не были, а Поскребышева заявила о своем несогласии с ними. В том числе суд указывал финуправляющему о необходимости получить в Роскадастре выписку по всем выставляемым на торги объектам. Помимо этого в положении не указано, что квартирой в равных долях экс-депутат владеет вместе с Сарой Захаровой (по всей видимости, супругой экс-депутата, Сарой Гюттлер-Захаровой, — Properm.ru).
Сейчас у Сергея Захарова два кредитора. Это купившая на торгах его задолженность перед «СМУ №34» московская предпринимательница Поскребышева и его бывший адвокат Руслан Хамитов. В декабре 2023 года года суд признал за Сергеем Захаровым и бенефициаром СМУ Константином Кирилловым субсидиарную ответственность по долгам предприятия. Таким образом Поскребышевой он должен 6,18 млн рублей. Известный пермский юрист Хамитов подал на рассмотрение арбитражного суда по делу о банкротстве Захарова требования на 2,1 млн рублей — эти услуги экс-депутат не оплатил.
Кроме того, в декабре свои требования к Захарову заявили налоговики. ФНС просит включить в третью очередь реестра кредиторов 115,8 тыс. рублей.
Дело о банкротстве Захарова было возбуждено после его отъезда в Германию в сентябре 2023 года. В апреле 2022 года депутат Сергей Захаров сложил свои полномочия, а ранее он высказывался с осуждением специальной военной операции в социальных сетях, а затем переехал в Германию. В интервью разным СМИ он заявлял, что сейчас находится в немецком Дуйсбурге, откуда родом его супруга. Захаров до сложения полномочий пропустил шесть пленарных заседаний без уведомления и уважительных причин. Последнее время перед эмиграцией она занимался арендным бизнесом и основал экологическую некоммерческую организацию «Жизнь».