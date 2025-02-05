Кредиторы не определились с продажей квартиры уехавшего в Германию пермского депутата

Как говорится в судебном решении, в сентябре на совете кредиторов не было принято положение о порядке продажи имущества — в связи с признанием бюллетеня недействительным. Кредиторам были направлены проекты положения, но они также утверждены не были, а Поскребышева заявила о своем несогласии с ними. В том числе суд указывал финуправляющему о необходимости получить в Роскадастре выписку по всем выставляемым на торги объектам. Помимо этого в положении не указано, что квартирой в равных долях экс-депутат владеет вместе с Сарой Захаровой (по всей видимости, супругой экс-депутата, Сарой Гюттлер-Захаровой, — Properm.ru).