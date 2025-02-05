На СВО погиб замдиректора Центра физкультуры из Добрянки

Posted 5 февраля, 08:30
Published 5 февраля, 08:30
Modified 5 февраля, 08:32
Updated 5 февраля, 08:32
В зоне СВО погиб замдиректора Центра физической культуры, спорта и молодежной политики Добрянки Марат Сибиряков. У него остались двое детей.
Марат Сибиряков работал в МБУ «ЦФКС и МП» заместителем директора по административно-хозяйственной части и был мобилизован в сентябре 2022 года, сообщается на странице Центра в соцсетях. Житель Добрянки погиб 8 ноября. Обстоятельства его гибели неизвестны.
У мужчины остались мама, двое детей и девушка. Прощание с ним состоится 8 февраля 2025 года в 10:00 в ДКиС им. Ладугина. Поминальный обед пройдет в ресторане «Старый город», Начало в 12.30 (время может уточняться).