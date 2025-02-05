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Posted 5 февраля, 05:13

Published 5 февраля, 05:13

Modified 5 февраля, 05:16

Updated 5 февраля, 05:16

Убийца следователя из пермского СУ СКР не стал обжаловать свой 17-летний срок

Осуждённый за убийство следователя Алексей Головин не стал обжаловать приговор

5 февраля 2025, 05:13
Фото: properm.ru.

Убийца следователя из пермского СУ СКР не стал обжаловать свой 17-летний срок

Мужчина получил 17-летний срок в средине января.

Убивший следователя СКР Середкина пенсионер Росгвардии Алексей Головин решил не обжаловать приговор суда, которым был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Об этом сообщает портал 59.ru.

17 января Головина признали виновным в убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина. Головина приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Суд взыскал с него в общей сложности в пользу потерпевших около 8 млн рублей. Согласно постановлению суда, двое детей Евгения Середкина получат по 2,95 млн рублей, отцу убитого назначена выплата в 2 млн рублей.

Ранее мужчина сам чистосердечно признался, что нанес жертве множественные удары топором на глазах его детей. Гособвинение просило приговорить Головина к 19 годам колонии строго режима и трем годам ограничения свободы, а также удовлетворить гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда.

Во время рассмотрения дела в суде Головин заявил, что готов подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Суд сначала удовлетворил ходатайство и приостановил производство по делу, но через несколько дней изменил решение по ходатайству родных убитого.

Алексея Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года он пробрался в квартиру Середкина и несколько раз ударил топором жертву. Действия происходили на глазах 11-летнего ребенка.

После совершения преступления Головин сам сообщил о произошедшем в полицию. Тело мужчины нашли утром 10 сентября. Подсудимый является бывшим мужем бывшей жены покойного следователя. О мотивах убийства он говорить отказывался, но впоследствии в суде стало известно от его родителей, что Головин якобы хотел остановить насилие в отношении его супруги и бывшей жены Середкина.

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