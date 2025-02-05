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Posted 5 февраля, 16:57

Published 5 февраля, 16:57

Modified 5 февраля, 17:00

Updated 5 февраля, 17:00

«Парма» проиграла в Перми казанскому УНИКСу со счётом 92:93

«Парма» уступила в домашнем матче текущему лидеру Единой лиги ВТБ

5 февраля 2025, 16:57
Фото: Единая лига ВТБ.

«Парма» проиграла в Перми казанскому УНИКСу со счётом 92:93

Сюжет
Парма
Пермяки уступили гостям из Казани всего одно очко.

«Парма» проиграла на домашнем паркете лидеру турнирной таблицы Единой лиги ВТБ казанскому УНИКСу со счётом 92:93(20:30, 28:31, 26:11, 18:21).

Уступив в первой половине матча, пермяки так и не смогли догнать титулованного противника.

Самыми результативными в составе «Пармы» были Гарретт Нэвелс (27 очков), Ройс Хэмм и Алекс Хэмилтон (по 16 очков).

29 января «Парма» вырывала победу в уральском дерби. Матч с екатеринбургским «Уралмашем» завершился в овертайме со счетом 88:84 (19:26, 12:10, 14:24, 31:16, 12:8).

#Спорт#Парма#Баскетбол
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