properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 05:18

Published 5 февраля, 05:18

Modified 5 февраля, 05:20

Updated 5 февраля, 05:20

Пермячка необычным способом пыталась пронести наркотики мужу в колонию в Чусовом

Пермячка необычным способом пыталась пронести наркотики мужу в колонию в Чусовом

5 февраля 2025, 05:18
Фото: Изображение Midjourney.
Женщина спрятала наркотики внутри тела.

Жительница Перми попыталась пронести наркотики в колонию мужа в Чусовом и выбрала для этого необычный способ. В отношение нее возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Пермячка обвиняется в попытке сбыта на территории исправительного учреждения наркотических средств в крупном размере — 4 г мефедрона. Год назад женщина приехала на свидание к супругу в чусовскую колонию. Она вызвала подозрение у охраны учреждения. Сотрудники колонии проверили посетительницу на предмет запрещённых веществ.

Как выяснилось в ходе допроса, пермячка спрятала наркотики прямо внутри тела. Информацию об этом передали полиции. Силовики возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Дело направлено в суд.

Читайте также:
Опьяненный пермяк с кокаином и мефедроном в машине устроил ДТП с КамАЗомПермяк разбил в краснокамском гараже конопляную плантациюВ одну из пермских колоний пытались передать наркотики в мюсли и мёде
#Происшествия#Криминал#Наркотики#Колония#Чусовой
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика