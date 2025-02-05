Пермячка необычным способом пыталась пронести наркотики мужу в колонию в Чусовом

Posted 5 февраля, 05:18
Published 5 февраля, 05:18
Modified 5 февраля, 05:20
Updated 5 февраля, 05:20
Жительница Перми попыталась пронести наркотики в колонию мужа в Чусовом и выбрала для этого необычный способ. В отношение нее возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Пермячка обвиняется в попытке сбыта на территории исправительного учреждения наркотических средств в крупном размере — 4 г мефедрона. Год назад женщина приехала на свидание к супругу в чусовскую колонию. Она вызвала подозрение у охраны учреждения. Сотрудники колонии проверили посетительницу на предмет запрещённых веществ.
Как выяснилось в ходе допроса, пермячка спрятала наркотики прямо внутри тела. Информацию об этом передали полиции. Силовики возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Дело направлено в суд.