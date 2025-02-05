Пермячка необычным способом пыталась пронести наркотики мужу в колонию в Чусовом

Пермячка обвиняется в попытке сбыта на территории исправительного учреждения наркотических средств в крупном размере — 4 г мефедрона. Год назад женщина приехала на свидание к супругу в чусовскую колонию. Она вызвала подозрение у охраны учреждения. Сотрудники колонии проверили посетительницу на предмет запрещённых веществ.