Пермячка претендует на титул самой красивой тюремщицы

Posted 5 февраля, 06:47
Published 5 февраля, 06:47
Modified 5 февраля, 06:49
Updated 5 февраля, 06:49
Старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО-1 Анна Смирнова стала участницей масштабного конкурса красоты «Ты уникальная», который сейчас проходит в Перми. Онлайн-голосование уже стартовало. Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, масштабный проект проводится в 75 городах России, в том числе, в Перми.
Участницы конкурса пройдут мастер-классы от профессионалов моды, стилистов и хореографов. Их обучат демонстрировать одежду и работать с фотографами. Между тем, организаторы проекта не ищут моделей с идеальными параметрами, главное преимущество для победы — уникальность личности. Анна Смирнова — чемпионка России по кинологическому спорту. Свое свободное время уделяет сыну, рисует, ухаживает за коллекцией орхидей, любит горные лыжи и прогулки верхом на лошади.
Поддержать девушку можно путем онлайн-голосования. Оно проводится в группе ведомства во ВК. Финал состязаний состоится в Перми 13 февраля.