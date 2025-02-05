Пермячка претендует на титул самой красивой тюремщицы

Участницы конкурса пройдут мастер-классы от профессионалов моды, стилистов и хореографов. Их обучат демонстрировать одежду и работать с фотографами. Между тем, организаторы проекта не ищут моделей с идеальными параметрами, главное преимущество для победы — уникальность личности. Анна Смирнова — чемпионка России по кинологическому спорту. Свое свободное время уделяет сыну, рисует, ухаживает за коллекцией орхидей, любит горные лыжи и прогулки верхом на лошади.