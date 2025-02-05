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Posted 5 февраля, 06:47

Published 5 февраля, 06:47

Modified 5 февраля, 06:49

Updated 5 февраля, 06:49

Пермячка претендует на титул самой красивой тюремщицы

Пермячка претендует на титул самой красивой тюремщицы

5 февраля 2025, 06:47
Фото: ГУФСИН.
Всероссийский конкурс ГУФСИН проходит в Перми.

Старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО-1 Анна Смирнова стала участницей масштабного конкурса красоты «Ты уникальная», который сейчас проходит в Перми. Онлайн-голосование уже стартовало. Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, масштабный проект проводится в 75 городах России, в том числе, в Перми.

Участницы конкурса пройдут мастер-классы от профессионалов моды, стилистов и хореографов. Их обучат демонстрировать одежду и работать с фотографами. Между тем, организаторы проекта не ищут моделей с идеальными параметрами, главное преимущество для победы — уникальность личности. Анна Смирнова — чемпионка России по кинологическому спорту. Свое свободное время уделяет сыну, рисует, ухаживает за коллекцией орхидей, любит горные лыжи и прогулки верхом на лошади.

Фото: ГУФСИН

Поддержать девушку можно путем онлайн-голосования. Оно проводится в группе ведомства во ВК. Финал состязаний состоится в Перми 13 февраля.

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#Пермь#Гуфсин#Конкурс красоты#Красота
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