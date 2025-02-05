Пермякам покажут башню, где делают погоду

На химическом факультете гости побывают в трёх лабораториях. Посетители узнают, как из растений делают лекарства и как происходит переработка нефти и другого сырья. Отдельное внимание организаторы уделят фотонике. В лаборатории сенсорики гостям расскажут, как свет помогает создавать датчики для промышленной безопасности, которые используются, например, в авиадвигателях или объектах «Росатома».