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Posted 5 февраля, 12:54

Published 5 февраля, 12:54

Modified 5 февраля, 12:57

Updated 5 февраля, 12:57

Пермякам покажут башню, где делают погоду

Пермякам покажут башню, где делают погоду

5 февраля 2025, 12:54
Фото: ПГНИУ.
7 февраля Пермский классический университет проведет бесплатные экскурсии по научным лабораториям.

В ПГНИУ желающим покажут знаменитый ГИС-центр и не только. Экскурсии в вузе приурочены ко Дню науки. Они начнутся в 16.30 в корпусе №6 (химический).

На химическом факультете гости побывают в трёх лабораториях. Посетители узнают, как из растений делают лекарства и как происходит переработка нефти и другого сырья. Отдельное внимание организаторы уделят фотонике. В лаборатории сенсорики гостям расскажут, как свет помогает создавать датчики для промышленной безопасности, которые используются, например, в авиадвигателях или объектах «Росатома».

Завершится прогулка в «башне с часами», где находится ГИС-Центр университета. Доктор географических наук Андрей Шихов расскажет, как составляется прогноз погоды.

Для участия в экскурсии нужна предварительная регистрация, а на входе в университет потребуется предъявить паспорт. Возрастных ограничений нет, вход свободный.

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#Погода#Университет#Наука
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