Пермякам покажут башню, где делают погоду

Posted 5 февраля, 12:54
Published 5 февраля, 12:54
Modified 5 февраля, 12:57
Updated 5 февраля, 12:57
В ПГНИУ желающим покажут знаменитый ГИС-центр и не только. Экскурсии в вузе приурочены ко Дню науки. Они начнутся в 16.30 в корпусе №6 (химический).
На химическом факультете гости побывают в трёх лабораториях. Посетители узнают, как из растений делают лекарства и как происходит переработка нефти и другого сырья. Отдельное внимание организаторы уделят фотонике. В лаборатории сенсорики гостям расскажут, как свет помогает создавать датчики для промышленной безопасности, которые используются, например, в авиадвигателях или объектах «Росатома».
Завершится прогулка в «башне с часами», где находится ГИС-Центр университета. Доктор географических наук Андрей Шихов расскажет, как составляется прогноз погоды.
Для участия в экскурсии нужна предварительная регистрация, а на входе в университет потребуется предъявить паспорт. Возрастных ограничений нет, вход свободный.