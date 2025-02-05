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Posted 5 февраля, 06:13

Published 5 февраля, 06:13

Modified 5 февраля, 06:16

Updated 5 февраля, 06:16

На пожаре в Пермском крае погиб мужчина

Под Верещагино на пожаре погиб мужчина

5 февраля 2025, 06:13

На пожаре в Пермском крае погиб мужчина

Ночью в деревне Лукино сгорел жилой дом

На пожаре в Пермском крае погиб мужчина. Подробности о пожаре в Верещагинском муниципальном округе сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в деревне Лукино поступило 4 февраля в 3:50. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 12 человек и 4 единиц техники.

В результате пожара в жилом доме погиб мужчина.

Локализация пожара проведена пожарными в 4:18, а полная ликвидация пожара — в 4:45.

Площадь пожара составила 93 квадратных метра. В настоящее время все обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

1 февраля в посёлке Майкор на улице Ленина произошло возгорание в частном доме.

Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному в 16:16. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС: 12 пожарных и пять единиц спецтехники.

#Происшествия#Пожар#Верещагино
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