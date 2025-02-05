Под Верещагино на пожаре погиб мужчина

Posted 5 февраля, 06:13
Published 5 февраля, 06:13
Modified 5 февраля, 06:16
Updated 5 февраля, 06:16
На пожаре в Пермском крае погиб мужчина. Подробности о пожаре в Верещагинском муниципальном округе сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в деревне Лукино поступило 4 февраля в 3:50. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 12 человек и 4 единиц техники.
В результате пожара в жилом доме погиб мужчина.
Локализация пожара проведена пожарными в 4:18, а полная ликвидация пожара — в 4:45.
Площадь пожара составила 93 квадратных метра. В настоящее время все обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
1 февраля в посёлке Майкор на улице Ленина произошло возгорание в частном доме.
Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному в 16:16. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС: 12 пожарных и пять единиц спецтехники.