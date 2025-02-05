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Posted 5 февраля, 06:55

Published 5 февраля, 06:55

Modified 5 февраля, 06:57

Updated 5 февраля, 06:57

Поджог патрульного автомобиля и имя Джексон на стене. Узнали подробности ЧП в Кунгуре

Поджог патрульного автомобиля и имя Джексон на стене. Узнали подробности ЧП в Кунгуре

5 февраля 2025, 06:55
Фото: ТГ Пермский край.
Мужчину несколько месяцев разводил интернет-мошенник, а банки не давали ему денег.

Вечером во вторник, 4 февраля, в отдел полиции Кунгура поступили сообщения о попытке поджога дверей в двух административных зданиях, сообщают в главке МВД региона. Речь идет о поджоге отделений «Почта банка» на ул. Детской, 25 и «Россельхозбанка» на ул. Карла Маркса, 11.

По подозрению в попытке поджога на месте был задержан местный житель 1989 года рождения. Как утверждают в полиции, мужчина пояснил, что на поджог он пошел по указанию третьих лиц, за обещанное ему вознаграждение. Ранее гражданин вступил в мессенджере в переписку с неизвестным, в результате которой перевел ему 60 тыс. неустановленным лицам. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 30 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на порчу чужого имущества), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Два поджога с разницей в километр

Информация о поджоге «почты и банка» в Кунгуре появилась вчера в местных пабликах в минувший вторник после десяти вечера. Сообщалось, что «в районе улицы Детская произошла попытка поджога отделения почты. Очевидец рассказала, что видела человека, который подбежал к двери, облил её жидкостью, поджег и скрылся. На место происшествия прибыли все экстренные службы города. Через некоторое время была совершена еще одна попытка поджога, на этот раз в отделения „Россельхозбанка“. Охранник вовремя заметил возгорание и смог потушить его».

Спустя час журналисту Properm.ru удалось выяснить, что ЧП в двух местах произошли с разницей примерно полчаса — между 20:50 и 21:30 местного времени. Также неофициально стало известно, что оба поджога совершил один и тот же человек. Сразу после происшествия силовики происшествие не комментировали, сообщая, что информация уточняется.

Как уже наутро среды журналисту Properm.ru пояснили в Кунгурском суде, пока от полиции не поступали материалы на избрание мужчине меры пресечения.

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Во имя Джексона

Спустя два часа после публикации в соцсетях и СМИ информации, во втором часу ночи, в канал обратной связи Properm.ru написал неизвестный, представившийся коллегой неудачливого поджигателя. Мужчина рассказал, что Ивана М. действительно несколько месяцев разводили мошенники и тот перевел «куратору» из мессенджера большие суммы денег (по словам нашего собеседника, они превышали официальную сумму в 60 тыс. рублей). Собеседники в кунгурской полиции неофициально нам подтвердили, что имя поджигателя было названо верно.

35-летний Иван, рассказывал нам его коллега, работает на одном из кунгурских заводов эклектрогазосварщиком. Некоторое время назад мужчина начал занимать у знакомых крупные суммы денег. Обратившемуся в редакцию Properm.ru «коллеге» Иван якобы также задолжал «две зарплаты» — 100 тыс. рублей. Банки и МФО мужчине отказывали.

По словам нашего собеседника, полиция могла обратить внимание на действия Ивана М. как минимум за неделю до попыток поджога. Тогда он совершил мелкое хулиганство — написал белой краской из баллончика имя «Джексон» на стенах зданий, где располагались отделения разных банков в Кунгуре. Якобы его куратор в мессенджере потребовал, чтобы сварщик пошел и написал свой никнейм. Этот факт кунгурские полицейские журналисту Properm.ru подтвердили. А вот рассказанную подписчиком историю о том, что полиция зарегистрировала еще до поджога материалы о нападении на патрульную машину подтвердить или опровергнуть не удалось.

31 января Иван пошел в «Почта банк» на улице Детской — по требованию мошенника он пытался получить там 400 тыс. рублей кредита. Но в банке ему отказали. После чего мужчина вернулся сюда вечером 4 февраля — также по требованию куратора, но уже с целью поджечь отделение банка, расположенное в помещении почтового отделения. По словам «коллеги», Иван намеревался поджечь отделения банков как минимум по четырем адресам в Кунгуре.

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