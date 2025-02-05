Поджог патрульного автомобиля и имя Джексон на стене. Узнали подробности ЧП в Кунгуре

По словам нашего собеседника, полиция могла обратить внимание на действия Ивана М. как минимум за неделю до попыток поджога. Тогда он совершил мелкое хулиганство — написал белой краской из баллончика имя «Джексон» на стенах зданий, где располагались отделения разных банков в Кунгуре. Якобы его куратор в мессенджере потребовал, чтобы сварщик пошел и написал свой никнейм. Этот факт кунгурские полицейские журналисту Properm.ru подтвердили. А вот рассказанную подписчиком историю о том, что полиция зарегистрировала еще до поджога материалы о нападении на патрульную машину подтвердить или опровергнуть не удалось.