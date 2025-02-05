Продавцы обувного магазина «Кари» попали в ДТП под Пермью

ДТП произошло 28 января на трассе «Пермь-Чусовой». Два продавца-кассира ехали в одно из подразделений торговой сети, чтобы провести ревизию. В результате аварии у одной из работниц диагностировано сотрясение головного мозга, перелом подвздошной кости справа, лонной, седалищной костей с обеих сторон, боковых масс крестца справа со смещением отломков, переломы ребер, травматический шок, что является повреждениями здоровья тяжелой степени. Вторая работница получила травмы легкой степени.