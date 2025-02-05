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Posted 5 февраля, 05:54

Published 5 февраля, 05:54

Modified 5 февраля, 05:56

Updated 5 февраля, 05:56

Продавцы обувного магазина «Кари» попали в ДТП под Пермью

Продавцы обувного магазина «Кари» попали в ДТП под Пермью

5 февраля 2025, 05:54
Сюжет
Дтп
Одна из сотрудниц получила тяжелые травмы.

Сотрудники ООО «Кари» во время служебной командировки попали в аварию и получили травмы. В ситуации будет разбираться Государственная инспекция труда в Пермском крае.

ДТП произошло 28 января на трассе «Пермь-Чусовой». Два продавца-кассира ехали в одно из подразделений торговой сети, чтобы провести ревизию. В результате аварии у одной из работниц диагностировано сотрясение головного мозга, перелом подвздошной кости справа, лонной, седалищной костей с обеих сторон, боковых масс крестца справа со смещением отломков, переломы ребер, травматический шок, что является повреждениями здоровья тяжелой степени. Вторая работница получила травмы легкой степени.

«В ГИБДД запрошены материалы с осмотром места происшествия. Проводится опрос должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников и их командировкой. При выявлении нарушений в сфере труда будут приняты меры административного характера», — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.

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#Дтп#Магазин#Трасса
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