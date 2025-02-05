Прокуратура завершила обстоятельств смерти пожилой пациентки гремячинской больницы

По фактам несоблюдения порядка содержания придомовых территорий, кровель обслуживаемых жилых домов в управляющую компанию внесено представление. Работы по уборке снега проведены незамедлительно. Также прокурором в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Соответствующее постановление направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.