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Posted 5 февраля, 14:44

Published 5 февраля, 14:44

Modified 5 февраля, 14:46

Updated 5 февраля, 14:46

Прокуратура не нашла нарушений в истории со смертью пенсионерки в Гремячинске

Прокуратура завершила обстоятельств смерти пожилой пациентки гремячинской больницы

5 февраля 2025, 14:44
Фото: 1MI.

Прокуратура не нашла нарушений в истории со смертью пенсионерки в Гремячинске

В январе 93-летнюю пенсионерку не смогла забрать скорая из-за непрочищенного от снега двора

Прокуратура Гремячинска провела проверку по информации о ненадлежащем содержании придомовой территории многоквартирного дома. Из-за этого машина скорой помощи не смогла проехать к пожилой пациентке, сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

Нарушений, связанных с несвоевременной транспортировкой пациентки в медицинское учреждение, проверкой не выявлено, отмечают в надзорном ведомстве.

По фактам несоблюдения порядка содержания придомовых территорий, кровель обслуживаемых жилых домов в управляющую компанию внесено представление. Работы по уборке снега проведены незамедлительно. Также прокурором в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Соответствующее постановление направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки бездействию коммунальных служб.

Напомним, что 13 января у пожилой женщины ухудшилось самочувствие. Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая не смогла проехать к дому из-за нерасчищенного снега. 93-летнюю пациентку пришлось транспортировать до машины скорой помощи по снегу. Спустя несколько дней пациентка скончалась в больнице.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, отмечают в ведомстве.

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#Общество#Прокуратура#Проверка
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