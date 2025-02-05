Рыдающая дочь, гематома на лице, суд. Чем закончился конфликт на детской площадке

Posted 5 февраля, 06:33
Published 5 февраля, 06:33
Modified 5 февраля, 06:36
Updated 5 февраля, 06:36
Жертвой агрессии на детской площадке стала пермская семья. В результате пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
На безобидную просьбу не выгуливать собак на детской площадке без поводков и намордников, хозяин животных не только позволил себе выражаться нецензурной бранью при ребенке, но и на глазах девочки ударил в лицо ее отца. При этом нарушитель заявил, что ребенок и ее мать для него «шавки», а сам он «ненавидит детей» и продолжит выгуливать своих любимцев там, где ему удобно. После чего мужчина удалился, оставив лежать пострадавшего на земле, а его семью в состоянии глубокого шока.
В больнице, куда был вынужден обратиться избитый пермяк, ему был диагностирован ушиб мягких тканей лица и высокое артериальное давление. Его 8-летняя дочь испытала сильнейший стресс, ее не могли успокоить порядка двух часов, после чего девочка стала бояться за здоровье и жизнь близкого человека. Кроме того, мужчина понес репутационные потери, «так как работает в крупной компании» и был вынужден проводить деловые встречи с гематомами на лице. С учетом всех обстоятельств, глава семьи обратился в суд с требованием взыскать с обидчика денежную компенсацию.
В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что истцу были причинены физические и нравственные страдания, выразившиеся в болевых ощущениях. Гражданин испытывал чувство стыда из-за того, что подвергся избиению в присутствии своих родных, в том числе малолетнего ребенка, а также посторонних лиц. Мужчина был вынужден потратить свое время на обращения в правоохранительные органы, медицинское учреждение и защищать свои права. Также из-за нанесенных оскорблений все члены его семьи испытали душевные переживания и долго находились в подавленном состоянии.
Исследовав все доказательства и выслушав стороны конфликта, суд поддержал исковое заявление и обязали ответчика выплатить всем трем пострадавшим в общей сложности порядка 34 тыс. рублей. Но данное решение не устроило истцов и решение было оспорено в Пермском краевом суде. В итоге сумма компенсации была увеличена до 100 тыс. рублей на всю семью.
33-летний житель Перми был своевременно уведомлен приставами о возбуждении исполнительных производств и предупрежден о применении принудительных мер в случае неисполнения решения суда. В целях обеспечения своевременного исполнения финансовых обязательств судебный пристав арестовал счета должника. В результате вся сумма задолженности взыскана, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
Пермячка за три пощечины мальчику заплатит 100 тыс. рублей. О решении Орджоникидзевского суда Перми сообщает его пресс-служба.