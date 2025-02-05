Рыдающая дочь, гематома на лице, суд. Чем закончился конфликт на детской площадке

На безобидную просьбу не выгуливать собак на детской площадке без поводков и намордников, хозяин животных не только позволил себе выражаться нецензурной бранью при ребенке, но и на глазах девочки ударил в лицо ее отца. При этом нарушитель заявил, что ребенок и ее мать для него «шавки», а сам он «ненавидит детей» и продолжит выгуливать своих любимцев там, где ему удобно. После чего мужчина удалился, оставив лежать пострадавшего на земле, а его семью в состоянии глубокого шока.