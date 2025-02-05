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Posted 5 февраля, 06:33

Published 5 февраля, 06:33

Modified 5 февраля, 06:36

Updated 5 февраля, 06:36

Жертвой агрессии на детской площадке стала пермская семья

Рыдающая дочь, гематома на лице, суд. Чем закончился конфликт на детской площадке

5 февраля 2025, 06:33
Фото: 1MI.

Жертвой агрессии на детской площадке стала пермская семья

Виновник трагедии предстал перед судом.

Жертвой агрессии на детской площадке стала пермская семья. В результате пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

На безобидную просьбу не выгуливать собак на детской площадке без поводков и намордников, хозяин животных не только позволил себе выражаться нецензурной бранью при ребенке, но и на глазах девочки ударил в лицо ее отца. При этом нарушитель заявил, что ребенок и ее мать для него «шавки», а сам он «ненавидит детей» и продолжит выгуливать своих любимцев там, где ему удобно. После чего мужчина удалился, оставив лежать пострадавшего на земле, а его семью в состоянии глубокого шока.

В больнице, куда был вынужден обратиться избитый пермяк, ему был диагностирован ушиб мягких тканей лица и высокое артериальное давление. Его 8-летняя дочь испытала сильнейший стресс, ее не могли успокоить порядка двух часов, после чего девочка стала бояться за здоровье и жизнь близкого человека. Кроме того, мужчина понес репутационные потери, «так как работает в крупной компании» и был вынужден проводить деловые встречи с гематомами на лице. С учетом всех обстоятельств, глава семьи обратился в суд с требованием взыскать с обидчика денежную компенсацию.

В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что истцу были причинены физические и нравственные страдания, выразившиеся в болевых ощущениях. Гражданин испытывал чувство стыда из-за того, что подвергся избиению в присутствии своих родных, в том числе малолетнего ребенка, а также посторонних лиц. Мужчина был вынужден потратить свое время на обращения в правоохранительные органы, медицинское учреждение и защищать свои права. Также из-за нанесенных оскорблений все члены его семьи испытали душевные переживания и долго находились в подавленном состоянии.

Исследовав все доказательства и выслушав стороны конфликта, суд поддержал исковое заявление и обязали ответчика выплатить всем трем пострадавшим в общей сложности порядка 34 тыс. рублей. Но данное решение не устроило истцов и решение было оспорено в Пермском краевом суде. В итоге сумма компенсации была увеличена до 100 тыс. рублей на всю семью.

33-летний житель Перми был своевременно уведомлен приставами о возбуждении исполнительных производств и предупрежден о применении принудительных мер в случае неисполнения решения суда. В целях обеспечения своевременного исполнения финансовых обязательств судебный пристав арестовал счета должника. В результате вся сумма задолженности взыскана, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Пермячка за три пощечины мальчику заплатит 100 тыс. рублей. О решении Орджоникидзевского суда Перми сообщает его пресс-служба.

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