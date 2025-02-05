Стали известны новые подробности о сорванном шоу «Лебединое озеро» сестер Авериных

Как сообщили родители пермских гимнасток, воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва, их детей привлекли в добровольно-принудительном порядке к участию в шоу, причем без какой-либо оплаты. «Моя дочь отпрашивалась через день с третьего урока, уезжала на репетиции. Это с 12.00 до 20.00 они были голодные. Им 9 лет! Девочки старались, готовились, а им без объяснения причины за неделю до выступления сказали, что ничего не будет. Дети ревели навзрыд!», — рассказала мама одной из спортсменок. Папа другой ученицы добавил, что девочки тренировались таким образом 2,5 месяца. «И никто никакой оплаты за это им не обещал, так даже не извинились, не объяснили, что произошло», — рассказал он.