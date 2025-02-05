Стали известны новые подробности о сорванном шоу «Лебединое озеро» сестер Авериных

Posted 5 февраля, 06:05
Published 5 февраля, 06:05
Modified 5 февраля, 06:12
Updated 5 февраля, 06:12
После публикации Properm.ru о том, что пермяки не могут вернуть деньги за билеты на несостоявшееся представление «Лебединое озеро», в редакцию обратились не только зрители, но и родители пермских гимнасток, воспитанниц спортивной школы. Стало известно, что они тоже пострадали от случившегося.
Как сообщили родители пермских гимнасток, воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва, их детей привлекли в добровольно-принудительном порядке к участию в шоу, причем без какой-либо оплаты. «Моя дочь отпрашивалась через день с третьего урока, уезжала на репетиции. Это с 12.00 до 20.00 они были голодные. Им 9 лет! Девочки старались, готовились, а им без объяснения причины за неделю до выступления сказали, что ничего не будет. Дети ревели навзрыд!», — рассказала мама одной из спортсменок. Папа другой ученицы добавил, что девочки тренировались таким образом 2,5 месяца. «И никто никакой оплаты за это им не обещал, так даже не извинились, не объяснили, что произошло», — рассказал он.
По данным Минспорта Пермского края, тренеры самостоятельно составляют тренировочный план на основе федеральных стандартов, программ спортивной подготовки по видам спорта и методических рекомендаций. Также в Минспорта пояснили, что СШОР №1 является муниципальной и находится в ведении администрации Перми. Properm.ru направил запрос в пермскую мэрию.
Причины отмены шоу так и не известны. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого правительства, организатор шоу внес предоплату за аренду УДС «Молот» в размере 1 млн. рублей. Но в связи с тем, что отмена мероприятия произошла за 3 дня — по условиям договора предоплату организаторам не вернули.
Деньги за билеты зрителям возвращают, но остаются и те, кому до сих пор не поступили переводы на карты. ООО «Айс-Шоу Пермь» на телефонные звонки не отвечают, на письма по электронной почте тоже. По данным Руспрофайл, компания принадлежит Владе Овчинниковой, руководитель организации — Оксана Сандырева (она же директор и учредитель клиники «Макс +»). Выручка компании за 2023 год составила 18 млн рублей, а прибыль — 95 тыс. рублей.