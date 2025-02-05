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Posted 5 февраля, 09:39

Published 5 февраля, 09:39

Modified 5 февраля, 09:56

Updated 5 февраля, 09:56

Вечный огонь в Березниках

Стало известно, кто закидал снегом Вечный огонь в Березниках

5 февраля 2025, 09:39
Фото: ТГ Алексея Казаченко. Вечный огонь в Березниках
В субботу подростки играли в снежки на Мемориале Победы и потушили Вечный огонь.

Вечный огонь на Мемориале Победы в Березниках закидали снежками две девочки. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава города Алексей Казаченко.

«Субботний инцидент вызвал большой общественный резонанс. Юные правонарушители установлены — две малолетние школьницы. Помогли камеры видеонаблюдения в общественных местах», — написал чиновник сегодня.

По словам Казаченко, полицейские провели беседы с хулиганками. Подростки раскаялись в поступке, и сообщили, что о последствиях не думали. С родителями разговор на административной комиссии еще предстоит.

«Обращаюсь ко всем. Разговаривайте с детьми. Объясняйте значимость памятных мест, рассказывайте о героизме соотечественников, прививайте уважительное отношение к нашей истории», — пишет Казаченко.

По информации журналиста Properm.ru, решение о возбуждении уголовного дела в следкоме пока не приняли. Вчера стало известно, что следователи начали изучать ЧП в Березниках на признаки преступления по ст. 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма».

В Березниках ищут подростков, закидавших Вечный Огонь снежками
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#Происшествия#Общество
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