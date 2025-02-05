Светка из пермского КВН сыграла Бабу-Ягу в кино

В прокат фильм выйдет в марте. Волшебные события фильма разворачиваются в современном мире, а ключевую роль в истории любви Ивана-царевича и заколдованной Царевны-лягушки сыграет не стрела, а мяч для гольфа, говорится в анонсе к фильму. Кроме Пермяковой в нем сыграют Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова.