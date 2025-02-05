Светка из пермского КВН сыграла Бабу-Ягу в кино

Posted 5 февраля, 03:21
Published 5 февраля, 03:21
Modified 5 февраля, 03:24
Updated 5 февраля, 03:24
Актриса Светлана Пермякова показала свое фото в костюме бабы-яги на съемках нового фильма «Царевна-лягушка». Трейлер комедийной сказки вышел в середине января.
«Счастлива работать с настоящими профессионалами! Под чутким руководством режиссера Александра Амирова создается волшебная история, которая уже скоро появится на экранах. Огромное спасибо талантливым костюмерам и гримерам, которые превращают нас в сказочных героев и создают по-настоящему волшебные образы», — пишет в своем Telegram-канале пермячка.
В прокат фильм выйдет в марте. Волшебные события фильма разворачиваются в современном мире, а ключевую роль в истории любви Ивана-царевича и заколдованной Царевны-лягушки сыграет не стрела, а мяч для гольфа, говорится в анонсе к фильму. Кроме Пермяковой в нем сыграют Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова.