Такая разная наука: документальное кино, которое вдохновляет

Познавательное шоу для всей семьи. Детскому любопытству нет предела! Хорошо, что теперь есть искусственный интеллект, который поможет найти ответы на самые сложные вопросы. Вместе с всезнающей Клио юные друзья-исследователи отправляются в невероятное путешествие по загадкам нашего мира. Ребятам предстоит разобраться в самых сложных научных законах и раскрыть тайны природы. Что было бы, если бы динозавры не вымерли? А вдруг Земля перестанет вращаться? Могут ли прилететь инопланетяне? И как насчёт путешествий во времени? Удивительные факты и красочные спецэффекты доказывают: наука — это не скучно.