Технический директор и курьер. Какие вакансии в Прикамье самые доходные

Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тыс. рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (9%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (по 6%), «Автомобильный бизнес» и «Услуги для бизнеса» (по 5%).