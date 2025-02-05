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Posted 5 февраля, 04:44

Published 5 февраля, 04:44

Modified 5 февраля, 04:56

Updated 5 февраля, 04:56

В Пермском крае открыто полторы тысячи вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей

Технический директор и курьер. Какие вакансии в Прикамье самые доходные

5 февраля 2025, 04:44
Фото: 1MI.

В Пермском крае открыто полторы тысячи вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей

Почти треть вакансий с доходом более 200 тыс. рублей — курьеры.

В январе 2025 года в Пермском крае было открыто полторы тысячи вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тыс. рублей и выше. Треть таких вакансий (32%) — это работа курьерами, сообщает аналитическая служба hh.ru.

Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам декабря 62,9 тыс. рублей.

Также высокую зарплату предлагают менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами (8%), водителям (7%), токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам (6%).

Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тыс. рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (9%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (по 6%), «Автомобильный бизнес» и «Услуги для бизнеса» (по 5%).

В ТОП-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Пермском крае на начало февраля были:

  • Технический директор, от 300 тыс. рублей на руки;
  • Руководитель отдела продаж (B2B), от 250 тыс. рублей на руки;
  • Главный инженер проекта, от 230 тыс. рублей на руки;
  • Ассистент менеджера, от 200 тыс. до 250 тыс. рублей на руки;
  • Врач стоматолог-терапевт, от 200 тыс. рублей на руки;
  • Директор по науке и развитию, от 200 тыс. рублей на руки;
  • Начальник автотранспортного участка, от 200 тыс. рублей на руки;
  • Java-разработчик, от 180 тыс. до 285 тыс. рублей на руки;
  • Продакт-менеджер, от 150 тыс. до 300 тыс. рублей на руки;
  • Заместитель главного инженера проекта, от 144 тыс. до 324 тыс. рублей на руки.

Ранее стало известно, как выросли по итогам 2024 года средние зарплатные предложения для специалистов, работающих вахтовым методом в Пермском крае.

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#Экономика#Статистика#Зарплаты#Вакансии
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