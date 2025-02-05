Технический директор и курьер. Какие вакансии в Прикамье самые доходные

Posted 5 февраля, 04:44
Published 5 февраля, 04:44
Modified 5 февраля, 04:56
Updated 5 февраля, 04:56
В январе 2025 года в Пермском крае было открыто полторы тысячи вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тыс. рублей и выше. Треть таких вакансий (32%) — это работа курьерами, сообщает аналитическая служба hh.ru.
Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам декабря 62,9 тыс. рублей.
Также высокую зарплату предлагают менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами (8%), водителям (7%), токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам (6%).
Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тыс. рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (9%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (по 6%), «Автомобильный бизнес» и «Услуги для бизнеса» (по 5%).
В ТОП-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Пермском крае на начало февраля были:
Ранее стало известно, как выросли по итогам 2024 года средние зарплатные предложения для специалистов, работающих вахтовым методом в Пермском крае.