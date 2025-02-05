Тушки кур валялись на полу. Пермского поставщика SHAURMA COSMOS привели в суд

На производстве ИП Давлятова также выявляли причины возникновения случаев острой кишечной инфекции в SHAURMA COSMOS. При проверке выявлены, нарушения, в том числе: мясо кур, тушки цыпленка охлажденные, хранятся при температуре +15°С. Тушки лежат навалом в производственном цехе на полу, тогда как на маркировке производителя указано требование к их хранению при температуре от +1°С до +2°С. Помещение не оборудовано моечными ваннами, отсутствуют средства дезинфекции, отсутствует холодильное оборудование для хранения охлажденного сырья и полуфабрикатов и т. д.