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Posted 5 февраля, 12:15

Published 5 февраля, 12:15

Modified 5 февраля, 12:18

Updated 5 февраля, 12:18

Тушки кур валялись на полу. Пермского поставщика SHAURMA COSMOS привели в суд

Тушки кур валялись на полу. Пермского поставщика SHAURMA COSMOS привели в суд

5 февраля 2025, 12:15
Фото: 1MI.
В ходе эпидрасследования после массового заражения в Кунгуре сотрудники Роспотребнадзора нашли антисанитарию на производстве мясных полуфабрикатов в Перми.

Судья Свердловского районного суда Татьяна Анищенко по ходатайству Роспотребнадзора с 1 февраля приостановила на 70 дней деятельность поставщика кунгурской SHAURMA COSMOS, сообщают сегодня в Свердловском районном суде. Судя по картотеке суда, речь идет об индивидуальном предпринимателе Ализони Давлятове, ему вменяется нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст.6.3 ч.1 КоАП РФ).

По информации суда, у ИП Давлятова на ул. Лодыгина, 5 в Перми располагается торговая база, откуда в Кунгур в кафе SHAURMA COSMOS поставлялись полуфабрикаты. Это выяснилось в ходе эпидрасследования массового заражения сальмонеллезом среди покупателей шаурмы, всего по данным на начало недели с отравлением к врачам обратились 73 любителя шаурмы.

На производстве ИП Давлятова также выявляли причины возникновения случаев острой кишечной инфекции в SHAURMA COSMOS. При проверке выявлены, нарушения, в том числе: мясо кур, тушки цыпленка охлажденные, хранятся при температуре +15°С. Тушки лежат навалом в производственном цехе на полу, тогда как на маркировке производителя указано требование к их хранению при температуре от +1°С до +2°С. Помещение не оборудовано моечными ваннами, отсутствуют средства дезинфекции, отсутствует холодильное оборудование для хранения охлажденного сырья и полуфабрикатов и т. д.

Выявленные нарушения, могут быть опасными для жизни и здоровья населения и нести существенный высокий риск возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений среди населения, указано в постановлении об административном правонарушении в отношении ИП Давлятова.

В минувшую пятницу стало известно о том, что в Кунгуре люди отравились после употребления готовой еды в киосотравлениеке по продаже шаурмы. Позднее по подозрению в предоставлении небезопасных услуг задержали местного предпринимателя Шухрата Имомова. В минувшие выходные его отправили под домашний арест, возбуждено уголовное дело.

После отравления 73 человек в Кунгуре в шаурме нашли мясо неизвестного происхождения
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После отравления 73 человек в Кунгуре в шаурме нашли мясо неизвестного происхождения
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#Общество#Роспотребнадзор#Отравление детей#Отравление
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