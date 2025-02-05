У пермяка изъяты два пистолета Макарова

Posted 5 февраля, 05:54
Published 5 февраля, 05:54
Modified 5 февраля, 05:57
Updated 5 февраля, 05:57
У жителя Юрлинского муниципального округа изъяты два пистолета Макарова. Мужчина причастен к сбыту огнестрельного оружия, сообщают в УФСБ России по Пермскому краю.
Из незаконного оборота изъяты два пистолета Макарова калибра 9 мм.
Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.
За два месяца Березниковский городской суд вынес два приговора, по которым осужденные рассказывали суду о случайно найденном огнестрельном оружии.