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Posted 5 февраля, 05:54

Published 5 февраля, 05:54

Modified 5 февраля, 05:57

Updated 5 февраля, 05:57

У жителя Пермского края изъяты два пистолета Макарова

У пермяка изъяты два пистолета Макарова

5 февраля 2025, 05:54
Фото: УФСБ России по Пермскому краю.

У жителя Пермского края изъяты два пистолета Макарова

По данным ФСБ, мужчина причастен к сбыту огнестрельного оружия

У жителя Юрлинского муниципального округа изъяты два пистолета Макарова. Мужчина причастен к сбыту огнестрельного оружия, сообщают в УФСБ России по Пермскому краю.

Из незаконного оборота изъяты два пистолета Макарова калибра 9 мм.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

За два месяца Березниковский городской суд вынес два приговора, по которым осужденные рассказывали суду о случайно найденном огнестрельном оружии.

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#Общество#УФСБ#Оружие#Огнестрельное оружие
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