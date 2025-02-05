В Перми будут делать начинку для первой ракеты после распада СССР

Posted 5 февраля, 14:20
Published 5 февраля, 14:20
Modified 5 февраля, 14:22
Updated 5 февраля, 14:22
В Перми запустили производство двигателей для ракеты «Ангара». Как сообщает сайт компании, в церемонии открытия приняли участие генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, руководство Пермского края, генеральный директор НПО Энергомаш Иван Краснов и директор департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса «Промсвязьбанка» Сергей Добрин.
Новое производство имеет статус приоритетного регионального инвестиционного проекта. Корпус предприятия включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. Всего в нем 630 единиц оборудования. Делегации показали рабочие места. Планируется, что на заводе будут трудиться более 800 человек. Также здесь возведут жилой комплекс «Новый Звёздный» для сотрудников предприятий.
«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого.