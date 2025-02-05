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Posted 5 февраля, 14:20

Published 5 февраля, 14:20

Modified 5 февраля, 14:22

Updated 5 февраля, 14:22

В Перми будут делать начинку для первой ракеты после распада СССР

В Перми будут делать начинку для первой ракеты после распада СССР

5 февраля 2025, 14:20
«Протон ПМ» открыл производство особо важных ракетных двигателей в микрорайоне Новые Ляды.

В Перми запустили производство двигателей для ракеты «Ангара». Как сообщает сайт компании, в церемонии открытия приняли участие генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, руководство Пермского края, генеральный директор НПО Энергомаш Иван Краснов и директор департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса «Промсвязьбанка» Сергей Добрин.

Новое производство имеет статус приоритетного регионального инвестиционного проекта. Корпус предприятия включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. Всего в нем 630 единиц оборудования. Делегации показали рабочие места. Планируется, что на заводе будут трудиться более 800 человек. Также здесь возведут жилой комплекс «Новый Звёздный» для сотрудников предприятий.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого.

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#Космос#Производство#Ракеты
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