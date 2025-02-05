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Posted 5 февраля, 07:55

Published 5 февраля, 07:55

Modified 5 февраля, 07:57

Updated 5 февраля, 07:57

В Перми ищут пятерых трудных подростков

В Перми ищут пятерых трудных подростков

5 февраля 2025, 07:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Мальчики ушли из дома, все они — учащиеся «Уральского подворья».

Пятеро подростков сбежали из пермской спецшколы для трудных детей. Прошло уже семь дней — они так и не вернулись, сообщили сегодня в канале MASH-Ural.

«Все мальчики состоят на учёте, раньше тоже уходили из дома и пропадали на несколько дней, но обычно их даже не объявляли в розыск. На этот раз прошла уже неделя, и только вчера мама одного из них обратилась в полицию. Она работает в этой школе поваром». — говорится в сообщении.

По нашей информации, речь идет о пятерых учащихся «Уральского подворья». Все они живут дома и учатся в разных классах.

Как указывается в сообщении поискового отряда имени Ирины Бухановой, 12-летний Сергей И. ушел из школы на ул. Беляева (здесь же располагается «Уральское подворье») и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Оперативно получить комментарии в школе журналисту Properm.ru не удалось, в учебном заведении попросили перезвонить позднее.

По словам наших собеседников в правоохранительных органах, на протяжении этого времени поступали сообщения, что мальчиков неоднократно видели в разных торговых центрах. Они сидят на фудкортах или гуляют по разным отделам вместе с группами других подростков.

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#Происшествия#Общество#Дети#Пропавшие дети#Потерялись дети
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