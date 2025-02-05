В Перми ищут пятерых трудных подростков

Posted 5 февраля, 07:55
Published 5 февраля, 07:55
Modified 5 февраля, 07:57
Updated 5 февраля, 07:57
Пятеро подростков сбежали из пермской спецшколы для трудных детей. Прошло уже семь дней — они так и не вернулись, сообщили сегодня в канале MASH-Ural.
«Все мальчики состоят на учёте, раньше тоже уходили из дома и пропадали на несколько дней, но обычно их даже не объявляли в розыск. На этот раз прошла уже неделя, и только вчера мама одного из них обратилась в полицию. Она работает в этой школе поваром». — говорится в сообщении.
По нашей информации, речь идет о пятерых учащихся «Уральского подворья». Все они живут дома и учатся в разных классах.
Как указывается в сообщении поискового отряда имени Ирины Бухановой, 12-летний Сергей И. ушел из школы на ул. Беляева (здесь же располагается «Уральское подворье») и его местонахождение до сих пор неизвестно.
Оперативно получить комментарии в школе журналисту Properm.ru не удалось, в учебном заведении попросили перезвонить позднее.
По словам наших собеседников в правоохранительных органах, на протяжении этого времени поступали сообщения, что мальчиков неоднократно видели в разных торговых центрах. Они сидят на фудкортах или гуляют по разным отделам вместе с группами других подростков.