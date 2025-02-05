В Перми на 12% за квартал выросло предложение квартир на вторичном рынке

Posted 5 февраля, 15:39
Published 5 февраля, 15:39
Modified 5 февраля, 15:42
Updated 5 февраля, 15:42
В Перми предложение на вторичном рынке в четвёртом квартале 2024 года по всем типам квартир увеличилось на 12%, при этом наибольший рост наблюдался в сегменте двухкомнатных квартир (+19%) и студий (+20%). К такому выводу пришли специалисты «Авито Недвижимости», проанализировав показатели вторичного рынка жилья на платформе.
Выбор вторичной недвижимости относительно IV квартала 2023 года вырос в 35 из 45 городов, попавших в исследование платформы. Сильнее всего предложение увеличилось в Омске (+60%), Кирове (+51%), Кемерове (+47%), Челябинске и Улан-Удэ (+42%), а также в Самаре (+40%). В Москве предложение выросло на 9%.
Предложение на платформе по России в целом увеличилось на 9% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Наиболее заметный рост отмечается в сегментах однокомнатных квартир (+14%), студий и двухкомнатных квартир (+11% в каждом). На динамику предложения продолжает влиять переход части собственников с рынка продажи вторичного жилья на рынок долгосрочной аренды.
Одним из главных драйверов активности на вторичном рынке в IV квартале стали альтернативные сделки, когда новое жилье приобретается за счет средств от продажи предыдущей недвижимости. Например, если людям необходимо купить более просторное жилье из-за пополнения семьи или, наоборот, разъехаться с детьми и приобрести несколько компактных квартир вместо одной большой. В ситуациях же, когда обстоятельства не требуют быстрых действий, либо не получается обойтись без большого кредита, многие откладывают покупку квартиры до снижения рыночных ставок по ипотеке, говорят эксперты.
В IV квартале 2024 года дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Смоленске (3,9 млн рублей), Ульяновске (4 млн рублей), Брянске (4,1 млн рублей), Ижевске (4,2 млн рублей), Астрахани (4,4 млн рублей), Липецке и Твери (по 4,5 млн рублей). Самые высокие средние цены по итогам квартала были зафиксированы в Москве (31,6 млн рублей), Сочи (14,6 млн рублей) и Санкт-Петербурге (11,5 млн рублей). Отдельно в Перми по итогам IV квартала средняя стоимость квартиры составила 5 млн рублей, стоимость квадратного метра — 101 тыс. рублей.
В Перми аренда комнат возросла за год на 26,8%, составив 11 тыс. 768 рублей в месяц. В среднем по России рост цен достиг 27,7%, а средняя стоимость аренды составляет 12 тыс. 108 рублей в месяц.