В Перми на 12% за квартал выросло предложение квартир на вторичном рынке

Одним из главных драйверов активности на вторичном рынке в IV квартале стали альтернативные сделки, когда новое жилье приобретается за счет средств от продажи предыдущей недвижимости. Например, если людям необходимо купить более просторное жилье из-за пополнения семьи или, наоборот, разъехаться с детьми и приобрести несколько компактных квартир вместо одной большой. В ситуациях же, когда обстоятельства не требуют быстрых действий, либо не получается обойтись без большого кредита, многие откладывают покупку квартиры до снижения рыночных ставок по ипотеке, говорят эксперты.