properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 03:41

Published 5 февраля, 03:41

Modified 5 февраля, 04:58

Updated 5 февраля, 04:58

В Перми скончался бывший начальник пермского Почтамта Александр Кажин

В Перми скончался бывший начальник пермского Почтамта Александр Кажин

5 февраля 2025, 03:41
Александр Кажин проработал директором пермского Почтамта 11 лет.

В Перми на 80-м году жизни скончался бывший директор пермского Почтамта Александр Кажин, сообщили Properm.ru его бывшие коллеги.

Кажин возглавлял пермскую почту одиннадцать лет, с 1999 по 2011 год. При нем были проведены реформы в работе Почтамта, выпускалось профильное издание «Почто-ринг».

В 2004 году началась масштабная реформа почтовой системы России. На территории всей страны было создано ФГУП «Почта России», объединившее региональные почтовые системы в качестве филиалов.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика