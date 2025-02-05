В Перми скончался бывший начальник пермского Почтамта Александр Кажин

Posted 5 февраля, 03:41
Published 5 февраля, 03:41
Modified 5 февраля, 04:58
Updated 5 февраля, 04:58
В Перми на 80-м году жизни скончался бывший директор пермского Почтамта Александр Кажин, сообщили Properm.ru его бывшие коллеги.
Кажин возглавлял пермскую почту одиннадцать лет, с 1999 по 2011 год. При нем были проведены реформы в работе Почтамта, выпускалось профильное издание «Почто-ринг».
В 2004 году началась масштабная реформа почтовой системы России. На территории всей страны было создано ФГУП «Почта России», объединившее региональные почтовые системы в качестве филиалов.