В Перми стремительно сокращается количество секс-шопов. Что случилось?

Posted 5 февраля, 07:48
Published 5 февраля, 07:48
Modified 5 февраля, 10:49
Updated 5 февраля, 10:49
В Перми сократилось количество магазинов интимных товаров, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на «Яндекс Карты». Аналитики сервиса выяснили, что это всероссийская тенденция. Число секс-шопов уменьшилось в 12 миллионниках.
На 1 января 2025 года в столице Прикамья работали 23 магазина по продаже интимных товаров. Год назад их было на 20,7% больше.
В Новосибирске и Екатеринбурге секс-шопов наоборот стало больше. В Уральской столице — на 2,6%. А внизу рейтинга товаров для взрослых — Волгоград, падение в этом городе составило 36,3%.
Эксперты отрасли пояснили изданию, что львиную долю покупателей секс-игрушек перетянули онлайн-магазины.