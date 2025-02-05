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Posted 5 февраля, 07:48

Published 5 февраля, 07:48

Modified 5 февраля, 10:49

Updated 5 февраля, 10:49

По числу секс-шопов Пермь отстала от соседнего Екатеринбурга.

В Перми стремительно сокращается количество секс-шопов. Что случилось?

5 февраля 2025, 07:48
Фото: Изображение Midjourney.

По числу секс-шопов Пермь отстала от соседнего Екатеринбурга.

За год количество магазинов для взрослых в Перми уменьшилось на 20 с лишним процентов

В Перми сократилось количество магазинов интимных товаров, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на «Яндекс Карты». Аналитики сервиса выяснили, что это всероссийская тенденция. Число секс-шопов уменьшилось в 12 миллионниках.

На 1 января 2025 года в столице Прикамья работали 23 магазина по продаже интимных товаров. Год назад их было на 20,7% больше.

В Новосибирске и Екатеринбурге секс-шопов наоборот стало больше. В Уральской столице — на 2,6%. А внизу рейтинга товаров для взрослых — Волгоград, падение в этом городе составило 36,3%.

Эксперты отрасли пояснили изданию, что львиную долю покупателей секс-игрушек перетянули онлайн-магазины.

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#Пермь#Екатеринбург#Магазины#Секс
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