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Posted 5 февраля, 11:41

Published 5 февраля, 11:41

Modified 5 февраля, 12:45

Updated 5 февраля, 12:45

В Перми закрыли еще одну пекарню из-за просрочки

В Перми закрыли еще одну пекарню из-за просрочки

5 февраля 2025, 11:41
Фото: properm.ru.
Кроме того, в заведении не было воды.

Роспотребнадзор закрыл «Настоящую пекарню» у Центрального рынка. Как сообщает суд Свердловского района, в заведении не было воды и продавалась просроченная продукция. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки.

По данным картотеки суда, точка принадлежат предпринимателю Сергею Накарякову. ИП зарегистрировано в 2022 г. По информации 2 ГИС в Перми насчитывается порядка десяти пекарен под этой вывеской в Мотовилихе, в центре города и Индустриальном районе.

Напомним, в конце прошлого года пермяки массово отравились в сети пекарен «Хлебница». У заболевших выявили сальмонеллез.

UPD. Деятельность «Настоящей пекарни» приостановлена на 60 суток.

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#Бизнес#Роспотрбнадзор#Пекарня
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