В Перми закрыли еще одну пекарню из-за просрочки

Posted 5 февраля, 11:41
Published 5 февраля, 11:41
Modified 5 февраля, 12:45
Updated 5 февраля, 12:45
Роспотребнадзор закрыл «Настоящую пекарню» у Центрального рынка. Как сообщает суд Свердловского района, в заведении не было воды и продавалась просроченная продукция. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки.
По данным картотеки суда, точка принадлежат предпринимателю Сергею Накарякову. ИП зарегистрировано в 2022 г. По информации 2 ГИС в Перми насчитывается порядка десяти пекарен под этой вывеской в Мотовилихе, в центре города и Индустриальном районе.
Напомним, в конце прошлого года пермяки массово отравились в сети пекарен «Хлебница». У заболевших выявили сальмонеллез.
UPD. Деятельность «Настоящей пекарни» приостановлена на 60 суток.