В Перми закрыли еще одну пекарню из-за просрочки

По данным картотеки суда, точка принадлежат предпринимателю Сергею Накарякову. ИП зарегистрировано в 2022 г. По информации 2 ГИС в Перми насчитывается порядка десяти пекарен под этой вывеской в Мотовилихе, в центре города и Индустриальном районе.