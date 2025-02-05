В Пермском крае расширяют меры поддержки детей

Еще одно изменение коснётся семей, в которых один из родителей является участником специальной военной операции. Эти семьи смогут получить государственную поддержку на приобретение путевки в размере 100% от ее расчетной стоимости при условии признания семьи, нуждающейся в предоставлении мер соцподдержки. При этом доход родителя, принимающего участие в специальной военной операции учитываться не будет.