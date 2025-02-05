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Posted 5 февраля, 13:26

Published 5 февраля, 13:26

Modified 5 февраля, 13:29

Updated 5 февраля, 13:29

В Пермском крае расширяют меры поддержки детей

В Пермском крае расширяют меры поддержки детей

5 февраля 2025, 13:26
Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.
В Законодательное Собрание губернатор внёс законопроект о помощи в оздоровлении детей.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес в Заксобрание законопроект, предусматривающий изменения законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей в регионе. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Согласно нормам документа, предлагается расширить формы государственной поддержки за счет бесплатного питания детей не только в лагерях с дневным пребыванием, но и в детских лагерях труда и отдыха. Предполагается, что этой мерой поддержки смогут ежегодно воспользоваться более 2 тысяч детей региона, в основном подросткового возраста.

Еще одно изменение коснётся семей, в которых один из родителей является участником специальной военной операции. Эти семьи смогут получить государственную поддержку на приобретение путевки в размере 100% от ее расчетной стоимости при условии признания семьи, нуждающейся в предоставлении мер соцподдержки. При этом доход родителя, принимающего участие в специальной военной операции учитываться не будет.

Дети, один из родителей которых погиб в ходе специальной военной операции, смогут получить компенсацию на приобретение путевки в размере 100% от ее расчетной стоимости без учета принципа нуждаемости.

Накануне инициативы были поддержаны депутатами Заксобрания на Комитете по социальной политике. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении уже в феврале. В случае принятия документа во втором чтении, изменения вступят в силу уже в марте 2025 года.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин поддержал введение льготы по земельному налогу для детей из многодетных семей.

#Общество#Господдержка
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