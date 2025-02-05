В полиции прокомментировали исчезновение учеников «Уральского подворья»

Posted 5 февраля, 09:00
Published 5 февраля, 09:00
Modified 5 февраля, 09:06
Updated 5 февраля, 09:06
В краевом ГУ МВД прокомментировали информацию о пропаже пяти подростков в Перми. По информации Properm.ru, все дети учатся в школе «Уральское подворье».
«3 февраля в отдел полиции Мотовилихинского района Перми поступило заявление от местной жительницы о том, что 30 января не вернулся домой ее 12-летний сын. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Заявлений о том, что пропало несколько подростков в полицию не поступало», — рассказали Properm.ru в пресс-службе ведомства.
Сегодня в телеграм-канале Ural MASH появилась информация, что пятеро подростков сбежали из пермской школы. Прошло уже семь дней — они так и не вернулись.
«Все мальчики состоят на учёте, раньше тоже уходили из дома и пропадали на несколько дней, но обычно их даже не объявляли в розыск. На этот раз прошла уже неделя, и только вчера мама одного из них обратилась в полицию. Она работает в этой школе поваром», — говорится в сообщении.