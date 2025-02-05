В полиции прокомментировали исчезновение учеников «Уральского подворья»

«Все мальчики состоят на учёте, раньше тоже уходили из дома и пропадали на несколько дней, но обычно их даже не объявляли в розыск. На этот раз прошла уже неделя, и только вчера мама одного из них обратилась в полицию. Она работает в этой школе поваром», — говорится в сообщении.