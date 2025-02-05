В Прикамье школьники обучаются безопасной работе с нейросетями

Как отметили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, такие уроки в школах региона проводятся регулярно. Для учащихся начальных и средних классов, а также для старшеклассников разработаны специальные тренажеры в виде онлайн-игр. Школьники, которые их проходят, получают соответствующие сертификаты. К занятиям можно приступить в любое время, в школе или дома.