В Прикамье школьники обучаются безопасной работе с нейросетями

Posted 5 февраля, 05:27
Published 5 февраля, 05:27
Modified 5 февраля, 05:29
Updated 5 февраля, 05:29
Восьмиклассникам рассказали о правилах безопасности при использовании нейросетей, технологиях машинного обучения, которыми пользуются специалисты по кибербезопасности, а также об использовании ИИ киберпреступниками. Помимо этого, школьники узнали, почему опасно пользоваться открытым Wi-Fi, как распознать фишинговые сайты и сгенерировать надежный пароль.
Заместитель управляющего Пермским отделением Сбера Илья Васильков поделился с ребятами рекомендациями, как формировать запросы для нейросети (промпты).
Как отметили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, такие уроки в школах региона проводятся регулярно. Для учащихся начальных и средних классов, а также для старшеклассников разработаны специальные тренажеры в виде онлайн-игр. Школьники, которые их проходят, получают соответствующие сертификаты. К занятиям можно приступить в любое время, в школе или дома.
Проект реализуется с 2019 года. За это время, благодаря федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», его участниками стали примерно 450 000 школьников из 139 образовательных учреждений Прикамья.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее обращал внимание на то, что регион нацелен на развитие инновационных технологий. Он подчеркнул важность получения со школьной скамьи востребованных в мире знаний и компетенций.
Глава мининформразвития региона Петр Шиловских отметил заинтересованность ИТ-компании в уроках, а депутат Госдумы от Пермского края, федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин назвал обучение детей безопасному применению инструментов ИИ значимым шагом на пути развития цифровой грамотности населения. Он подчеркнул, что в современных условиях технологии ИИ становятся доступными все большему количеству пользователей. В связи с этим необходимо уметь использовать их эффективно и грамотно и осознавать потенциальные угрозы.
Напомним, что занятия в рамках проекта «Урок цифры» проводятся благодаря нацпроекту «Экономика данных», который запустили в стране по инициативе главы государства Владимира Путина.
В Прикамье за реализацию проекта отвечают министерство образования и науки и министерство информационного развития и связи региона.